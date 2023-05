Bypoll Election News : ग्रामपंचायत पोटनिवडणूक नवापूर तालुक्यात भाजपला 3 तर काँग्रेस वाट्याला 1 ग्रामपंचायत

Dhule News : तालुक्यातील १३ ग्रामपंचायतींची पोटनिवडणूक लागली होती. यात नऊ ग्रामपंचायतींची बिनविरोध निवड झाली असून, उर्वरित चार ग्रामपंचायतींची निवडणूक झाली. नवापूर तहसील कार्यालयात मतमोजणी झाली.

यामध्ये तीन ग्रामपंचायतींवर भाजपने दावा केला असून, एक काँग्रेसच्या वाट्याला आली आहे. चिखली व चोरविहीर या दोन ग्रामपंचायतींचा निकाल अतिशय चुरशीचा ठरला आहे.

निवडणूक निर्णय अधिकारी तहसीलदार मंदार कुलकर्णी यांनी मतमोजणीची माहिती दिली. (Bypoll Election News Gram Panchayat by election in Navapur taluka to BJP 3 While Congress has 1 Gram Panchayat Dhule News)

भादवड : वैशाली विलास वळवी (२११ मते, विजयी, काँग्रेस),

प्रतिभा विलास वळवी (८७ मते, पराभूत), नोटा १८.

चोरविहीर : ललिता छगन बागूल (१०२ मते, विजयी, भाजप), पवित्रा रूपसिंग बागूल (९७, पराभूत).

चेडापाडा : राजकुमार ईश्वर गावित (१६८ मते, विजयी, भाजप), विशाल अजितसिंग वळवी (१२१ मते, पराभूत), नोटा ४.

चिखली : एस्तर सुदाम वसावे (१२१ मते, विजयी, भाजप), सरिता देवेंद्र वळवी (१११ मते, पराभूत), नोटा २.