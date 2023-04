Nandurbar Bypoll Election : ग्राम पंचायतींची पोट निवडणूक जाहीर

Nandurbar Bypoll Election : नंदुरबार जिल्ह्यातील एकुण ८४ ग्रामपंचायतींमधील विविध कारणांनी रिक्त झालेल्या १११ सदस्यांच्या जागांसाठी पोटनिवडणुक घेण्याचा आदेश निवडणुक आयोगाने निर्गमित केला आहे. त्यानुसार येत्या २५ एप्रिलपासून निवडणुक प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. (bypoll election Voting will be held for 111 seats of 84 Gram Panchayat nandurbar news)

जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये निधन, राजीनामा, अनर्हता किंवा इतर अन्य कारणांमुळे ग्राम पंचायतीतील सदस्य, थेट सरपंचाच्या रिक्त झालेल्या जागांच्या पोटनिवडणूकांसाठी पारंपारिक पद्धतीने राबविण्यात यावयाचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. निवडणुक आयोगाने तसे आदेश जिल्हा निवडणुक विभागाला दिले आहेत.

त्यानुसार प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम ठरविण्यात आला आहे. येत्या २५ एप्रिलपासून प्रत्यक्ष निवडणुक प्रक्रियेस सुरवात होईल. त्यात २५ एप्रिल ते २ मे उमेदवारी अर्ज विक्री व स्विकृती, ३ मे अर्जांची छाननी, ८ मेस माघारी व निवडणुक रिंगणातील उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करून चिन्ह वाटप करण्यात येणार आहे.

तर १८ मेस सकाळी साडेसात ते सायंकाळी साडेपाचपर्यंत मतदान प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. तसेच, २४ मेस जिल्हाधिकारी यांनी ठरवून दिलेल्या ठिकाणी मतमोजणी होऊन निकाल जाहिर केला जाणार आहे.

हेही वाचा : सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

यामध्ये नंदुरबार जिल्ह्यातील एकुण ८४ ग्रामपंचायतींमधील एकुण १११ जागांचा समावेश आहे. त्यासंबधिचे सूचना व आदेश तहसिलदारांना देण्यात आले आहेत. नंदुरबार जिल्ह्यात थेट सरपंच निवड प्रक्रियेतील एकही सरपंचपदाची जागा रिक्त नाही. केवळ १११ जागा या ग्रामपंचायत सदस्यांच्या आहेत. त्यामुळे ही निवडणुक सदस्यपदांसाठी होणार आहे.

आचारसंहिता लागू

दरम्यान, ज्या ग्रामपंचायतींच्या पोटनिवडणुका होणार आहेत, त्या ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात आदर्श आचारसंहिता जाहिर करण्यात आली आहे. त्या आचारसंहितेचे पालन करण्याबाबत तहसिलदार व संबधित विभागाला निवडणुक आयोगाने निर्देश दिले आहेत.