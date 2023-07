Dhule Crime News : पळासनेरजवळ मशिनगन, पिस्तुले व काडतुसांचा साठा जप्त

By

Dhule Crime News : एक मशिनगन, २० पिस्तुले, दोन मॅगझिन आणि तब्बल २८० काडतुसे असा शस्त्रसाठा ठाणे गुन्हे शाखेच्या वागळे इस्टेट युनिटच्या पथकाने ताब्यात घेतला. मंगळवारी (ता. ११) पळासनेर (ता. शिरपूर) येथे ही कारवाई करण्यात आली.

अवैध शस्त्रनिर्मितीचे आगर मानल्या जाणाऱ्या उमरठी (ता. वरला, जि. बडवानी) येथील कुख्यात संशयित सुजितसिंह तथा माजा आवसिंह (वय २७) याला अटक करण्यात आली. (cache of machine guns pistols and cartridges seized near Palasner dhule crime news)

आतापर्यंत विविध पोलिस ठाण्यांच्या पथकांनी या परिसरातून पिस्तूल जप्तीच्या अनेकदा कारवाया केल्या असल्या तरी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पिस्तुले आणि विशेषतः मशिनगन व काडतुसांचा साठा एकत्रितरीत्या जप्त केल्याची ही पहिलीच कारवाई आहे.

हत्यार प्रतिबंधक कायद्यान्वये दाखल गुन्ह्यातील फरारी असलेल्या संशयिताचा माग काढताना हा शस्त्रसाठा पोलिसांच्या हाती लागला. ठाण्यातील वागळे इस्टेट पोलिस ठाण्यात संशयिताच्या विरोधात हत्यार प्रतिबंधक कायदानुसार गुन्हा दाखल असून, तो फरारी होता.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

पोलिस त्याच्या मागावर होते. तो पळासनेर गावात पिस्तूल विक्री करण्यासाठी येणार असल्याची माहिती ठाणे गुन्हे शाखा वागळे युनिटच्या पथकाला मिळाली.

गुन्हे शाखेचे पथक पळासनेर येथे दाखल झाले. स्थानिक पोलिसांच्या सहकार्याने पथकाने ११ जुलैला आरोपीला सापळा लावून अटक केली. त्याच्याकडून एक देशी बनावटीची मशिनगन, देशी बनावटीची दोन पिस्तुले, दोन मॅगझिन, २८० जिवंत काडतुसे असा शस्त्रसाठा जप्त करण्यात आला. त्याच्याकडे अधिक चौकशी सुरू असल्याची माहिती ठाणे गुन्हे शाखा, वागळे इस्टेट युनिटचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विकास घोडके यांनी दिली.