Nandurbar Crime News : नंदुरबार जिल्हा पोलिस दलाकडून अवैध धंद्यांविरुद्ध मोहीम; लाखोंचा मुद्देमाल हस्तगत

Nandurbar Crime News : जिल्हा पोलिस दलातर्फे राबविण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेत नवनियुक्त पोलिस अधीक्षक श्रवण दत्त एस. यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष मोहीम राबवून अवैध धंद्यांविरुद्ध मोहीम उघडण्यात आली. त्यामुळे अवैध धंदे करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.

यात २३१ अवैध मद्यविक्री, तर १०४ जुगाराचे गुन्हे दाखल करत लाखोंचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. (Campaign against illegal business by Nandurbar District Police Force nandurbar crime news)