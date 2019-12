PHOTOS : नदीत गाडी पडल्यानंतर दोन्ही अभियंते सीटबेल्ट काढण्यासाठी धडपडत होते... पण शेवटी ....

नाशिक : नियंत्रण सुटलेली कार नदीपात्रात कोसळून नागपूरच्या दोन अभियंत्यांचा मृत्यू झाल्याची घटना शुक्रवारी (ता. 13) मध्यरात्री घडली. गंगापूर रोडवरील शहीद अरुण चित्ते पुलाजवळ हा अपघात घडला. या दुर्घटनेत पुढील बाजूस बसलेल्या अल्पेश आणि भूषण यांना पाण्यात गाडी पडल्यानंतर सीटबेल्ट वेळेत काढणे शक्‍य झाले नाही आणि त्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याचे सकृतदर्शनी पुढे येत आहे. अल्पेश प्रभाकर मेश्राम (वय 28) आणि भूषण मुरलीधर तिजोरे (वय 28, दोघे रा. नागपूर, रा. पाथर्डी फाटा, नाशिक) असे अपघातात ठार झालेल्या युवकांची नावे आहेत. मृत दोघांसह अन्य तिघे अभियंते असून, राकेश शाहू हा मेडिकल टेक्‍निशियन असल्याचे पोलिससूत्रांनी सांगितले. चौघे जण पोहत पाण्याबाहेर आल्याने ते बचावले. कारच्या पुढच्या सीटवर बसलेले मात्र दोघे वाचू शकले नाहीत. अशी घडली घटना.... अल्पेश आणि भूषण हे दोघे शुक्रवारी रात्री त्यांच्या मित्रांसोबत कारमधून (एमएच 43, एल 4139) मध्यरात्री साडेबाराच्या सुमारास म्हसरूळहून पाथर्डी फाटा व तेथून फिरण्यासाठी गंगापूर रोड मार्गावरील केबीटी सर्कल पुलावरून मिर्ची हॉटेलमार्गे शहीद अरुण चित्ते पुलाच्या दिशेने जात होते. कारचालक अल्पेशचे भरधाव कारवरील नियंत्रण सुटले. आश्रमाजवळील पुलावर वळण घेण्याऐवजी अल्पेशने पुलाच्या काहीसे पुढे जात डावीकडे वळण घेतले. कार नदीपात्रात पडली. कारमध्ये पाठीमागे बसलेले अभिजित अशोक शेंडे (वय 28) अक्षय राजू निखारे (वय 27), रोहित प्रभूदास डोईफोडे (वय 28) आणि राकेश साहू (सर्व जण इंडो लाइन फर्निचर, अंबड) हे चारही युवक रात्रीच्या अंधारात कसेबसे पाण्यातून पोहोत नदीकिनारी पोचले. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत अग्निशमन दलाला माहिती कळविली. सीटबेल्टमुळे मृत्यूचा संशय चौघे नोकरीनिमित्त शहरात वास्तव्यास आहे. अपघातातील जखमी साहू आणि त्याचा एक मित्र शहरातील चौघांना भेटण्यासाठी शहरात दाखल झाले होते. त्याला भेटण्यासाठी हे म्हसरूळकडून प्रवास करीत असताना गंगापूरच्या दिशेने जाताना वळणी रस्ता आहे. या रस्त्याची माहिती नसल्याने अंदाज न आल्याने पुलाजवळ डावीकडे जाण्यासाठी असलेल्या मोठ्या वळणावर चालकाला वाहनाचा वेग कमी न करता आल्याने भरधाव वाहनावरील चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने कार थेट नदीपात्रात कोसळली. त्यात गाडीच्या पुढच्या सीटवर असलेल्या दोघांनी सीटबेल्ट लावलेला असल्यामुळे पाण्यात पडल्यानंतर त्यांना कारबाहेर पडता आले नसेल, असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. भूषण तिजोरे सकाळी कार बाहेर

दुर्घटनेनंतर सातपूर अग्निशमन दलाचा बंब तातडीने घटनास्थळी दाखल झाला. पाण्याबाहेर आलेल्या युवकांवर प्राथमिक उपचार करण्यात आले, तसेच पाण्यातील कारमधून अल्पेश आणि भूषण यांना बाहेर काढण्यात आले. गंगापूर पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. सकाळी पाण्यातून कार बाहेर काढण्यात आली. गंगापूरचे वरिष्ठ निरीक्षक अंचल मुदगल यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे. अल्पेश मेश्राम

