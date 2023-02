Banana Crop : हिंगोणीत इलायची केळीचे उत्पादन

By

धुळे : आंध्र प्रदेशात उत्पादित होत असलेल्या इलायची केळीचे (Banana) उत्पादन हिंगोणी (ता. शिरपूर) येथील शेतकरी कुंदन पाटील यांनी घेतले आहे. (Cardamom banana produced in Andhra Pradesh was produced by farmer kundan Patil dhule news)

सध्या या केळीला चार हजार ८०० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी शेतीत वेगवेगळे प्रयोग करून उत्पादन वाढविले पाहिजे. यात शेतकरी पाटील यांनी अडीच एकरांत साकारलेल्या केळीच्या बागेतून पहिल्या तोडणीत जवळपास १५ लाख रुपये मिळविले आहेत.

जिल्ह्यातील बहुसंख्य शेतकरी पारंपरिक पिके घेण्याऐवजी शेतीत प्रयोग करू लागले आहेत. नगदी पीक म्हणून कपाशी घेतली जाते; परंतु सध्या कपाशीला अपेक्षित दर नाही. त्यामुळे शेतकरी नाराज आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रयोगशील शेतकऱ्यांच्या शेतीची माहिती घेतली जात आहे.

हेही वाचा : ..ही काळजी घ्या नाहीतर खिसा होईल साफ!

हिंगोणी येथील तरुण शेतकरी पाटील यांनी आंध प्रदेशात उत्पादित होत असलेली केळी लावली. अडीच एकरांत केळीची तीन हजारांवर रोपे लावण्यात आली. पुरेशी वाढ झाल्यानंतर आता विलायची या केळीची काढणी सुरू झाली आहे.

इलायची केळी आकाराने लहान आणि अवीट गोड चवीची आहे. त्यामुळे या केळीला चांगला दर मिळतो. यंदा चार हजार ८०० रुपये प्रतिक्विंटल असा केळीला दर मिळत आहे. त्यामुळे शेतकरी पाटील यांना सुमारे पंधरा लाखांचे उत्पादन पहिल्याच तोडणीत होणार आहे.