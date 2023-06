Nandurbar News : बसस्थानकात तब्बल ४५ मिनिटांनी अवतरला वाहक; प्रवाशांची अग्नीपरिक्षा

Nandurbar News : तळोदा बस स्थानकावर सोमवारी (ता. १९) एक वेगळाच अनुभव प्रवाशांना आला आहे.

तळोदा-नंदुरबार बसमधील वाहक चक्क ४५ मिनिटे कोणालाच काहीच न सांगता गायब झाल्याने सदर बस स्थाकावर सुरूच होती व त्यातील प्रवासी चक्क ४५ मिनिटे तसेच ताटकळत बसमध्ये बसून होते.

मात्र यामुळे प्रवाशांचे हाल झाले, तसेच त्यांचे पुढील नियोजनही बिघडल्याने परिवहन महामंडळाच्या कारभाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली.(carrier alighted at bus station after 45 minutes ordeal of passengers passengers stunned as carrier disappeared without saying word Nandurbar News )

तळोदा बस स्थानकावर सायंकाळी सव्वापाचच्या सुमारास नंदुरबार-तळोदा बस (एमएच १४ बीटी २३६८) आली. थोड्यावेळाने सदर बस तळोद्याहून पुन्हा नंदुरबार जाईल असा अंदाज लावून त्यात प्रवासी बसले.

दरम्यान सायंकाळी तळोद्यात नोकरी करणारे कर्मचारी तसेच, नंदुरबार येथून पुढे पुणे, मुंबई, नाशिक व इतर मोठ्या शहरांमध्ये जाणारे प्रवासी मोठ्या प्रमाणात असतात. त्यामुळे त्यांना नंदुरबार येथे वेळेवर पोचायचे असते. सायंकाळी देखील संबंधित बसमध्ये प्रवासी चढले आणि लागलीच बस फुल्ल देखील झाली.

तसेच, बस चालकाने वेळेवर वाहन देखील चालू केले, मात्र बसचा वाहक (कंडक्टर) एक खासगी दुचाकी घेऊन कुठे तरी गायब झाला. पंधरा ते वीस मिनिटे झाली तरी वाहकाचा थांगपत्ता लागेना, प्रवासी मात्र वाहक आता येईल तेव्हा येईल अशी वाट पाहत बसले होते.

तसेच काही प्रवाशांनी याबाबत तळोदा बसस्थानकातील कार्यालयामध्ये विचारणा देखील केली. मात्र सदर वाहक हा कोणालाही काहीही न सांगता गायब झाला. तो तब्बल ४५ मिनिटांनी अवतरला. यामुळे प्रवाशांना नाहक बसमध्ये ताटकळत बसून राहावे लागले तसेच, त्यांचा पुढील प्रवाशांचे नियोजन देखील चुकले. त्यामुळे याबाबत प्रवासी वर्गातून प्रचंड नाराजी व्यक्त करण्यात आली.