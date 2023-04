Nandurbar News : अक्कलकुवा ग्रुप ग्रामपंचायतीत आर्थिक अनियमितता; 13 दिवसानंतर तक्रार

Nandurbar News : अक्कलकुवा ग्रुप ग्रामपंचायतीचा निधीतून तीन कोटी २८ लाख ७९ हजार रुपये आर्थिक अनियमितता प्रकरणी अखेर काल(ता.१३) रात्री उशिरापर्यंत अक्कलकुवा पोलिस ठाण्यात गटविकास अधिकारी महेश पोतदार यांच्या फिर्यादीवरून ११ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (case registered against 11 people in the case of financial irregularities of Rs 3 crore nandurbar news)

अक्कलकुवा ग्रुप ग्रामपंचायतीचा निधीतील अनियमितता प्रकरणी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी ३१ मार्च २०२३ रोजी संबंधित दोषींवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश गटविकास अधिकारी महेश पोतदार यांना दिले होते. मात्र १३ दिवस उलटूनही गटविकास अधिकारी यांनी तक्रार दाखल न केल्याने चर्चेचा विषय ठरला होता.

दरम्यान, दोषींवर गुन्हा दाखल करावा, या मागणीसाठी भूषण कीर्तिकुमार पाडवी यांनी आंदोलन केले होते. अखेर गटविकास अधिकारी पोतदार यांनी काल रात्री अक्कलकुवा पोलिस ठाण्यात जात ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक अनियमितता दाखवून अपहार करणाऱ्या तत्कालीन सरपंचासह ग्रामविस्तार अधिकारी, ग्रामसेवक आदी ११ जणांविरुद्ध फिर्याद दिली. त्यावरून रात्री उशिरा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

अशी आहे अनियमितता

सन-२०१६-१७,२०१७-१८,२०१८-१९ या तीन आर्थिक वर्षातील लेखापरीक्षणात एकूण तीन कोटी ३४ लाख ७९ हजार ४९३ एवढी रक्कम आहे. परंतु सन-२०१८-१९ लेखा परीक्षण अहवालातील परिच्छेद क्र.३४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ग्रामपंचायतीने १४ वा वित्त आयोग निधीतून ग्रामनिधीत ६ लाख वर्ग केले.

ती रक्कम ग्रामनिधीकडून १४ वा वित्त आयोग निधीकडे जमा करणे आवश्यक होते. परंतु ती रक्कम जमा केलेली नाही. त्यात तीन कोटी २८ लाख ७९ हजार ४९३ रुपये एवढी रक्कम अनियमितता घोषित करण्यात आली आहे.

निधीचा हिशेब असलेले दप्तरच गहाळ

अक्कलकुवा ग्रुप ग्रामपंचायतीत निधीच्या अनियमिततेबाबत गेल्या चार वर्षापासून चौकशी सुरु होती. संबंधित प्रशासक, विस्तार अधिकारी, सरपंच व ग्रामसेवकांना लेखी देऊनही अहवाल सादर करण्यात आलेले नाही. याउलट गेल्या दीड ते दोन वर्षापूर्वी ग्रामपंचायतीचे दप्तरच गहाळ झाले होते.

यामुळे एक वर्ष ८ महिन्यांचा कालावधी उलटूनही कोणताही अहवाल प्राप्त होवू शकला नाही. यामुळे त्या-त्या कालावधीतील लेखा परीक्षण अहवालानुसार संबंधित दोषींवर जबाबदारी निश्चित करून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी गावडे यांनी दिले होते.

यांच्यावर झाले फौजदारी गुन्हे दाखल..

अक्कलकुवा पोलिस ठाण्यात जगदीश बोराळे (तत्कालीन प्रशासक), मनोज देव (तत्कालीन प्रशासक), विजयसिंग जाधव (तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी), उषाबाई बोरा (तत्कालीन सरपंच), आनंदा पाडवी (तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी), उमेश पाडवी (तत्कालीन अध्यक्ष, ग्रामकोश समिती, अक्कलकुवा),

राजेश्री पाडवी (तत्कालीन सदस्य, ग्रामकोश समिती, अक्कलकुवा), ईश्वर वळवी (तत्कालीन अध्यक्ष, ग्रामकोश समिती,मक्राणीफळी, अक्कलकुवा), सुपडीबाई पाडवी (तत्कालीन सदस्य, ग्रामकोश समिती, मक्राणीफळी, अक्कलकुवा), अमरसिंग वळवी (तत्कालीन अध्यक्ष, ग्रामकोश समिती, मिठ्याफळी,अक्कलकुवा) व लता प्रतापसिंग पाडवी (तत्कालीन सदस्य, ग्रामकोश समिती, मिठ्याफळी, अक्कलकुवा)