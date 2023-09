Dhule Girish Mahajan : पालकमंत्र्यांविषयी अवमानजनक पोस्ट; धुळ्यात डॉक्टरविरुद्ध गुन्हा

Dhule Girish Mahajan : पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याविषयी सोशल मीडियावर अवमानजनक पोस्ट प्रसारित केल्याप्रकरणी संशयित डॉ. संजय पिंगळे यांच्याविरुद्ध पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. (case registered against Sanjay Pingle in police station for Derogatory post about Guardian Minister dhule crime news)

भाजपचे प्रवीण अग्रवाल यांनी आझादनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली.

त्यात म्हटले आहे, की बुधवारी (ता. ६) दुपारी साडेचारच्या सुमारास मी माझ्या मोबाईलवर फेसबुक पाहत असताना शहरातील गांधी पुतळ्याजवळील ग्राहक भांडारसमोरील संजय पिंगळे याने त्याच्या फेसबुकच्या अकाउंटवर भाजपचे आमदार तथा पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह व अवमानजनक पोस्ट प्रसारित केली. पिंगळेने मंत्री महाजन यांना सोशल मीडियावर शिवीगाळ करून त्यांची अब्रुनुकसानी केली.

डॉ. पिंगळेंची फिर्याद

पालकमंत्र्यांबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट टाकल्याने सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास डॉ. संजय पिंगळे यांच्या घराजवळ सात जण आले.

आम्ही भाजपचे कार्यकर्ते असल्याचे सांगत त्यांनी शिवीगाळ व दमदाटी केली. लाठ्याकाठ्या व रॉडने कार (एमएच १८, बीएक्स १७२८)ची तोडफोड केली. याबाबत डॉ. नीता पिंगळे यांच्या तक्रारीवरून आझादनगर पोलिस ठाण्यात सात संशयितांवर गुन्हा दाखल झाला.