आमलाड (जि. नंदुरबार) : प्रतापपूर (ता. तळोदा) येथील अठरावर्षीय तरुणीवर अत्याचार केल्याची घटना नुकतीच घडली. या प्रकरणी तरुणाविरूद्ध तळोदा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. (case registered in Pratappur in case of rape of young woman nandurbar Latest Crime News)

प्रतापपूर येथे २५ नोव्हेंबरला पहाटे तीनच्या सुमारास पीडित मुलगी तिच्या राहत्या घरी मागच्या रूममध्ये झोपली होती. तेव्हा भागवत गणेश पावरा (वय २०) याने मागचा दरवाजा ठोकला. मुलीने दार उघडले असता त्याने मुलीचे तोंड दाबून तिच्यावर अत्याचार केला. यानंतर मुलीने आरडाओरडा केल्याने घराच्या बाजूला राहणारे मुलीचे चुलत भाऊ तेथे आले.

त्यानंतर भागवत तेथून निघून गेला. हा मुलगा गेल्या महिनाभरापासून त्रास देत असल्याचे म्हटले आहे. घडलेला सर्व प्रकार मुलीने दुसऱ्या दिवशी आई-वडिलांना सांगितला. पीडित मुलीच्या फिर्यादीवरून भागवत गणेश पावरा (रा. प्रतापपूर, ता. तळोदा) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला असून, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अमितकुमार बागूल तपास करीत आहेत.

