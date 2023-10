By

Maratha Reservation : आरक्षणात राज्य शासनाने मराठा समाजाची फसवणूक केल्याने व सरकारने आपला शब्द न पाळल्यामुळे जिल्हा मराठा समाजाने गुरुवार (ता. २६)पासून क्युमाइन क्लबजवळ पुन्हा शांततेत साखळी उपोषण सुरू केले. (Chain hunger strike of Maratha community over reservation issue in Dhule news)

उपोषणकर्त्यांनी सांगितले, की चाळीस दिवसांचा कालावधी देऊनही राज्य सरकारने मराठा आरक्षणप्रश्‍नी ठोस निर्णय घेतला नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार का फिरवाफिरव करत आहे ते लक्षात येत नाही. मराठा समाजावर दाखल झालेला गुन्हा आश्वासन देऊनही झोपेचे सोंग घेतलेल्या राज्य सरकारने मागे घेतलेला नाही.

त्यामुळे सरकारला कोणाचा धाक आहे का, हाही एक प्रश्‍न मराठा समाजाच्या मनात घर करून आहे. याप्रश्‍नी मनोज जरांगे-पाटील यांना धुळ्यातून मराठा समाज मोठा पाठिंबा देणार आहे. ते मराठा समाजाचे कर्तव्य आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण देत नाही तोपर्यंत साखळी उपोषणाचे आंदोलन सुरू ठेवू, अशी भूमिका आहे, असे सांगत येथील आंदोलनात सुधाकर बेंद्रे, भानुदास बगदे, विनोद जगताप, विकास बाबर, संदीप पाटोळे, बाजीराव खैरनार, जगन ताकटे, भय्या शिंदे, मोतीलाल मराठे, श्याम रायगुडे, पवन मराठे, राजू काळे, दीपक रौंदळ, प्रकाश चव्हाण, विक्रम काळे, वीरेंद्र मोरे, गोविंद वाघ, संदीप सूर्यवंशी, राहुल शेलार, अनिल जगताप, आबा कदम, उल्हास यादव, पप्पू माने, रजनीश निंबाळकर, युवराज मंडले, जितू इथे, अमर फरताडे, संजय पाटील, अमोल मराठे, संजय बगदे, रणजित भोसले, प्रदीप जाधव, जितेंद्र मोरे, नाना पाटील आदी सहभागी झाले.