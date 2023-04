Nandurbar News : दरा फाटा ते म्हसावद पुलावरील स्थिती; संरक्षक कठड्यांअभावी अपघाताची शक्यता

Nandurbar News : दरा फाटा ते म्हसावद (ता. शहादा) दरम्यान सुसरी प्रकल्पातून पाडळदा परिसरातील चाळीस-पन्नास खेड्यांतील शेतात पाणीपुरवठा करणाऱ्या सांडवानाल्यावर लहान पूल आहे. (Chance of accident due to lack of guardrails on Dara Phata to Mhasavad bridge nandurbar news)

पुलावरील दोन्ही बाजूस असलेले लोखंडी संरक्षण कठडे सडलेले-तुटलेले आहेत. या रस्ताने दररोज शेकडो वाहनांची वर्दळ असते. रात्री-अपरात्री नवीन वाहतूक करणाऱ्या चालकाच्या लक्षात न आल्याने मोठी दुर्घटना होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. संबंधित विभागाकडून कठड्यांची त्वरित दुरुस्ती करण्यात यावी, अशी मागणी म्हसावद परिसरातील नागरिकांनी केली आहे.

तालुक्यातील दरा फाट्याजवळ लघुपाटबंधारे विभागाने सुसरी प्रकल्प साकारला आहे. सातपुडा पर्वतरांगेतील सुसरी नदी उनपदेव ब्राह्मणपुरीमार्गे मध्य प्रदेशातून उगम असलेल्या गोमाई नदीच्या पात्रात मिळते. दरा फाटा ते म्हसावद व ब्राह्मणपुरीदरम्यान सुसरीवर पाटबंधारे विभागाचे लघु-मध्यम प्रकल्पांतर्गत धरण बांधकाम झाले आहे.

या प्रकल्पातून शहादा तालुक्यातील शंभरपेक्षा जास्त खेडेगावांलगत असलेल्या शेकडो एकर शेतजमिनीस शेतीला पाणी मिळण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यासाठी पाडळदा, ब्राह्मणपुरी या भागात पाणी पोचण्यासाठी सांडवानाला तयार करण्यात आलेला होता. दरा फाटा ते म्हसावददरम्यान नवलनगर गावालगत सांडवानाला काढण्यात आलेला आहे.

प्रकल्पापासून निघालेला नाला दरा फाटा ते म्हसावद रस्त्यावर येत असल्याने त्या ठिकाणी पूल बांधण्यात आलेला आहे. पूल बांधून अनेक वर्षे लोटली गेलेली आहेत. या रस्त्यावर दररोज शेकडो वाहनांची वर्दळ सुरू असते. रस्ते दुरुस्ती झाल्याने दळणवळणाची व्यवस्था वाढली आहे. मध्य प्रदेश व गुजरातमध्ये जोडणारा हा प्रमुख मार्ग आहे.

दोन राज्यांना लगतचा रस्ता याचसोबत महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्रमांकाचे थंड हवेचे ठिकाण म्हणून तोरणमाळ याचबरोबर, कृषिप्रधान तालुका असल्याने या भागात शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर ऊस, केळी, पपई याचे उत्पन्न घेत असल्याने वाहनांची वर्दळ सतत होत असते.

संरक्षण कठड्यांची दुरवस्था

नवलनगर गावालगत असलेल्या पुलाच्या आजूबाजूला संरक्षण कठड्यांची अवस्था खूपच दैन्य झालेली आहे. दोन्ही बाजूचे कठडे हे जुन्या पद्धतीने लोखंडी अँगलमध्ये तयार करण्यात आलेले आहेत. लोखंडी अँगल सडून-कुजून गेले आहेत. यामुळे या ठिकाणी मोठा अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

नवीन वाहनचालकास अँगल लक्षात न आल्यास वाहनावरील ताबा सुटून मोठी दुर्घटना होऊ शकते. दुर्घटना होण्याच्या अगोदर संबंधित विभागाकडून नवलनगर गावालगत सांडवा नाल्यावरील पुलाच्या कठड्यांची त्वरित दुरुस्ती करण्यात यावी, अशी मागणी अवघे जुनोने, पिंपरी, म्हसावद, दरा परिसरातील नागरिकांनी केलेली आहे.