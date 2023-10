OBC Reservation : आरक्षण हा प्रत्येकाचा हक्क आहे. मात्र आरक्षणाचा प्रश्‍न गंभीर आहे. आरक्षणाचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती केल्याशिवाय पर्याय नाही, असे प्रतिपादन माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी केले.

नंदुरबार जिल्हा समता परिषदेतर्फे छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्यमंदिरात रविवारी (ता. २९) ओबीसी आरक्षण अधिकार मेळावा झाला. (Chandrakant Raghuvanshi statement of center amends constitution issue of reservation will be solved nandurbar news)

त्या वेळी श्री. रघुवंशी बोलत होते. समता परिषदेचे प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप खैरे, बाळासाहेब कर्डक, प्रकाश वाघ, अनिल नळे आदी प्रमुख पाहुणे होते. श्री. रघुवंशी म्हणाले, की मी ओबीसी असलो तरी शैक्षणिक व इतर कोणताही लाभ घेतला नाही. केवळ राजकीय आरक्षणाचा मी लाभ घेतो. इतर सवलती ज्यांना गरज आहे त्यांना मिळाल्या पाहिजेत.

आरक्षणावरून सध्या ओबीसी-मराठा, आदिवासी-धनगर, मुस्लिम यांच्या मागण्या होत आहेत. आरक्षणाच्या विरोधात मी नाही. मात्र ते कोणावरही अन्याय न होता दिले गेले पाहिजे. केंद्र सरकार महिलांच्या राजकीय आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती करू शकते तर मग आरक्षणासाठी का करू शकत नाही. कारण घटनादुरुस्ती होऊन ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षणाची टक्केवारी गेली तरच आरक्षण देता येईल.

शासनाने त्याबाबत विचार करणे आवश्‍यक आहे, अन्यथा असे आरक्षण देणे शक्यच नाही असे मला वाटते. ओबीसी समाजासाठी मी सदैव मदतीला तयार आहे, अशी ग्वाहीही दिली. समता परिषदेचे प्रदेश उपाध्यक्ष बाळासाहेब कर्डक म्हणाले, की आरक्षणाचा मुद्दा गंभीर होत चालला आहे. ओबीसींवर नेहमीच अन्याय होत आला आहे.

जेमतेम आहे ते आरक्षणातही वाटेकरी वाढले तर ओबीसींवर अन्यायच होईल. समता परिषदेचा किंवा आमचे नेते मंत्री छगन भुजबळ यांचा इतरांच्या आरक्षणाला विरोध नाही. त्यांना शासनाने आरक्षण खुशाल द्यावे, मात्र ओबीसीमधून कोणाला आरक्षण देऊ नये, अशी मागणी आहे. त्यासाठीच ओबीसी समाज विरोध करीत आहे.

नऊ ठराव पारीत

या वेळी मेळाव्यात नऊ ठराव पारीत करण्यात आले. त्यात ओबीसींमधून इतरांना आरक्षण देऊ नये, खासगीकरण करू नये, खासगी क्षेत्रातही ओबीसींना आरक्षण द्यावे, जिल्हास्तरावर ओबीसी मुली-मुलांसाठी वसतिगृह शासनाने उभारावे आदी ठरावांचा समावेश आहे. त्याचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला सुपूर्द केले जाणार आहे.