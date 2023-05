Child Marriage : सोरापाडा येथील बालविवाह पोलिसांनी रोखला

By

Nandurbar News : येथील अल्पवयीन मुलीचा गावातीलच युवकाशी होणारा बालविवाह ऑपरेशन अक्षता समितीच्या पथकाने रोखला.

दोन दिवसांत दोन बालविवाह रोखण्यात पोलिसांना आलेले यश ऑपरेशन अक्षता मोहिमेचे यश मानावे लागेल. (Child marriage in Sorapada was stopped by police nandurbar news)

पोलिस अधीक्षक पी. आर. पाटील यांना सोमवारी (ता. ३) सोरापाडा (ता. अक्कलकुवा) येथील अल्पवयीन मुलीचा त्याच गावातील एका मुलासोबत आदिवासी रीतीरिवाजाप्रमाणे बालविवाह होणार आहे, अशी माहिती मिळाली.

घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हा पोलिस अधीक्षक पाटील यांनी ही माहिती अक्क्लकुवा पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक राजेश गावित यांना दिली. श्री. गावित व पोलिस ठाणे स्तरावरील अक्षता सेलच्या सदस्यांनी तत्काळ सोरापाडा येथे जाऊन बालविवाह थांबविला.

मुलगी व मुलाच्या नातेवाइकांची आपसात बैठक करून जातीरिवाजाप्रमाणे विवाहाची बोलणी सुरू होती व रात्री रीतीरिवाजाप्रमाणे विवाह होणार असल्याचे समजले. अक्षता सेलच्या सदस्यांनी तेथे हजर असलेल्या मुलाच्या व मुलीच्या नातेवाइकांना त्यांच्या जन्मतारखेबाबत विचारपूस करून आधारकार्डची मागणी केली.

आधारकार्डची पाहणी केल्यानंतर ही मुलगी १५ वर्षे व मुलाचे वय १८ वर्षे १० महिने वयाचे दोन्हीही अल्पवयीन असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर पोलिस ठाणे स्तरावर सुरू करण्यात आलेल्या अक्षता समितीने अल्पवयीन मुलाचे व मुलीचे आई, वडील व तेथे हजर असलेल्या नातेवाइकांना बालविवाहामुळे होणारे दुष्परिणाम व पालकांवर होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईबाबत माहिती देऊन त्यांचे समुपदेशन करून त्यांचे मनपरिवर्तन केले.

अल्पवयीन मुलगी व मुलाच्या पालकांना अक्कलकुवा पोलिस ठाण्याकडून कायदेशीर नोटीस देण्यात आलेली आहे. अल्पवयीन मुलाच्या व मुलीच्या पालकांना ही बाब पटल्याने त्यांनी मुलीचे वय १८ व मुलाचे वय २१ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच विवाह करणार असल्याची हमी दिली.