Dhule Crime News : ‘कचऱ्या’वरून 2 गटांत हाणामारी; 21 जणांवर गुन्हा दाखल

Dhule Crime News : शहरातील देवपूर भागातील मरीमाता भिलाटी येथे शुक्रवारी कचरा टाकल्याच्या कारणावरून दोन गटांत हाणामारी झाली. त्यात दोन महिलांसह सहा जण जखमी झाले.

या प्रकरणी परस्परविरोधी तक्रारीवरून २१ जणांवर देवपूर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला. पोलिसांनी दोन्ही गटांतील सात जणांना अटक केली. (Clash between 2 groups over garbage case registered against 21 people Dhule Crime News)

याबाबत रझियाबानो शब्बीर हसन अन्सारी (वय ५२, रा. मरीमाता भिलाटी, देवपूर, धुळे) यांनी पोलिसांत दिलेल्या फिर्यादीनुसार ५ मेस सकाळी नऊच्या सुमारास त्यांच्या टपरीखाली सुमैया समीर बेग हिने कचरा टाकला.

त्याचा जाब विचारल्याच्या रागातून अकबर ऊर्फ जलैला कैसर शहा, शरीफ खान नसीर खान (रा. अंबिकानगर, वडजाई रोड), शाहरुख शेख मुनीर, कैसर सफीऊल शहा, सुमैया समीर बेग, समीर सलीम बेग, शकील बेग व इतर तीन अनोळखी व्यक्तींनी रझियाबानो यांना शिवीगाळ करून हाताबुक्क्यांनी मारहाण केली.

तसेच ठार करण्याच्या उद्देशाने हातात लाठ्या, काठ्या, तलवार, कुऱ्हाड असे हत्यार घेऊन घराचा दरवाजा तसेच टपरीची तोडफोड केली. अकबर शहा याने हातातील कुऱ्हाड रझियाबानो यांच्यावर उगारली. मात्र, हा वार त्यांनी चुकविला.

त्यांचा भाचा अरशद अहमद यास हाताबुक्क्यांनी मारहाण करून लाकडी दांडका डोक्यात मारून जखमी केले. यावरून वरील दहा जणांविरोधात देवपूर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. या गुन्ह्यात पोलिसांनी शरीफ खान, शाहरुख शेख, समीर बेग या तिघांना शनिवारी (ता. ६) रात्री अटक केली.

तर परस्परविरोधात सुमैयाबानो समीर बेग (२९, रा. मरीमाता मंदिराजवळील भिलाटी, देवपूर, धुळे) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार रझियाबानो अन्सारी हिने घरातील कचरा त्यांच्या अंगणात टाकल्याच्या कारणावरून झालेल्या वादात बशीर ऊर्फ बख्खा राशीद अन्सारी याने सुमैयाबानो यांचा भाऊ अकबर यास ठार करण्याच्या उद्देशाने तलवारीने वार करून जखमी केले.

इसरार (लगड्या) अन्सारी याने लाकडी दांडक्याने अकबरला मारहाण केली. त्यास त्याचा मित्र शाहरुख शेख सोडवीत असताना त्याच्याही डोक्यावर व हातावर तलवारीने वार करण्यात आला. यात तो गंभीर जखमी झाला.

तसेच शरीफ पठाण यास इसरारसह गनी ऊर्फ डॉलर इक्बाल अन्सारी, जुल्फेकार मोहमद हानिफ अन्सारी, अर्शद अहमद अक्तर हुसे अन्सारी, आसिफ हुसेन अन्सारी, अजहर अक्तर अन्सारी, वसीम ऊर्फ जॉन्ट जमील अन्सारी, रझियाबनो व दोन अनोळखी व्यक्तींनी हाताबुक्क्यांनी मारहाण केली, शिवीगाळ करून ठार करण्याची धमकी दिली.

सुमैयाबानो बेग या भांडण सोडविण्यासाठी आल्या असता रझियाबानो हिने हाताबुक्क्यांनी मारहाण केली. अकबर याच्या दुचाकीची तोडफोड करून नुकसान केले. त्यानुसार संबंधित अकरा जणांविरुद्ध गुन्हा नोंद झाला आहे. दरम्यान, पोलिसांनी गनी ऊर्फ डॉलर, जुल्फेकार अन्सारी, अर्शद अन्सारी, आसिफ अन्सारी या चौघांना रविवारी (ता. ७) पहाटे अटक केली.