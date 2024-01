Dhule News : शासन, समाजाच्या समन्वयातून निरोगी समाजाची निर्मिती : जिल्हाधिकारी गोयल

Dhule News : कोणतीच मोहिम लोकसहभागाशिवाय यशस्वी होऊ शकत नाही. आरोग्यविषयक मोहिमेत तर लोकांचा सक्रीय सहभाग खूप गरजेचा आहे.

सिकलसेल सारख्या ज्वलंत समस्येचा सामना करताना स्वयंसेवी संस्थांनी शासकीय आरोग्य विभागाला सहकार्य केल्यास कठीण उद्दिष्टेही सहज पूर्ण केली जाऊ शकतात हे धुळे जिल्ह्यात दिसून आले आहे.