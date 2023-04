Dhule News : कॉलेज तरुणीची होस्टेलमध्ये भरदुपारी गळफासाने आत्महत्या; आढळली सॉरीची सुसाईड नोट

Dhule News : शहरातील देवपूर भागातील मुलींच्या एका खासगी वसतिगृहातील महाविद्यालयीन तरुणीने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना मंगळवारी (ता. ११) दुपारी बाराच्या सुमारास घडली.

भारती अमृत चौरे (वय २३, रा. दातर्ती, ता. साक्री) असे तिचे नाव आहे. तिने आत्महत्येपूर्वी ‘मम्मी-पप्पा सॉरी’ अशा आशयाची चिठ्ठी लिहिल्याचे पोलिसांना घटनास्थळी आढळले. (College girl commits suicide by hanging herself in hostel Suicide note of sorry found Dhule News)

देवपूरमधील मुलींच्या एका खासगी वसतीगृहात भारती चौरे हिने दोन महिन्यांपूर्वी प्रवेश घेतला होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालयात ती प्रथम वर्ष एलएलबीचे शिक्षण घेत होती. दहा एप्रिलला ती दातर्ती येथून वसतीगृहात परतली होती.

तिची मैत्रीण गावी गेल्याने भारती ही दोन दिवसांपासून होस्टेलच्या रूममध्ये एकटीच होती. मंगळवारी (ता.११) दुपारी बाराच्या सुमारास अन्य एक मैत्रीण भारतीला बोलाविण्यासाठी गेली असता तिने खोलीचा दरवाजा उघडला नाही.

त्यावेळी मैत्रिणीने खिडकीतून खोलीत डोकावले असता भारतीने दोरीच्या साहाय्याने पंख्याला गळफास घेतल्याचे दिसून आले. याबाबत वसतिगृहाच्या अधीक्षकांना माहिती दिली. घटनेची माहिती मिळताच देवपूर पोलिस ठाण्याचे अधिकारी व कर्मचारी तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले.

त्यांनी खोलीचा दरवाजा तोडून भारतीचा मृतदेह खाली उतरवला. आत्महत्येपूर्वी भारतीने ‘मम्मी-पप्पा सॉरी’ अशी सुसाईड नोट लिहून ठेवल्याचे पोलिसांना आढळले. टोकाचे पाऊल उचलण्याआधी भारती अतितणावाखाली असल्याचे चिठ्ठीद्वारे प्रथमदर्शनी दिसून येते, असे पोलिसांनी सांगितले.

विच्छेदनासाठी भारतीचा मृतदेह जिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आला. याबाबत देवपूर पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली. तिच्या आत्महत्येमागील कारण अद्याप समजू शकले नाही.