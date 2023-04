Dhule News : नाशिक विभागीय समिती शिरपूरला; आमदार पटेल, पावरांच्या प्रयत्नांना यश

शिरपूर (जि. धुळे) : येथील आमदार अमरिशभाई पटेल, आमदार काशीराम पावरा यांच्या पाठपुराव्यानंतर तालुक्यातील नामंजूर वनहक्क दाव्यांच्या सुनावणीसाठी नाशिकस्थित विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालयाची समिती येथे येणार असल्याची माहिती भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष के. डी. पाटील यांनी दिली. (committee of Nashik based Divisional Revenue Commissioner office will come to dhule news)

दुर्गम भागातील आदिवासींना हक्काची शेतजमीन उपलब्ध व्हावी यासाठी पंधरा वर्षांपूर्वी १७ हजार ५५७ अतिक्रमित वनदावे ग्राम समिती व उपविभागीय समितीने जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठविले. २०१० ते २०१२ यादरम्यान पैकी सुमारे ११ हजार वनदावे मंजूर झाले. तरीही संबंधितांना सातबारा (अनुसूची जे) देण्यात आला नव्हता.

त्यामुळे ते शेतकरी शेतीसाठीच्या विविध लाभ योजनांपासून वंचित होते. याप्रश्‍नी आमदार पटेल व आमदार पावरा यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, वन विभागाकडे सतत पाठपुरावा केला. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना ‘अनुसूची जे’ देण्याचे काम व्यापक प्रमाणावर झाले.

नामंजूर पाच हजार ७०० दाव्यांचे पुनर्विलोकन केल्यावर अनेक गंभीर बाबी आढळल्या. जिल्हास्तरीय समितीने दाव्यांच्या छाननीत दाखविलेला निष्काळजीपणा, पुरेसे पुरावे असूनही केलेले दुर्लक्ष, अध्यक्ष म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी नसणे, बैठकीत अधिकारी व समिती सदस्य अनुपस्थित असतानाही केलेली नामंजुरीची कार्यवाही, अशा बाबी आमदार पटेल यांनी विभागीय आयुक्तांच्या नजरेस आणल्या.

आमदार पटेल व माजी नगराध्यक्ष भूपेशभाई पटेल यांनी विशेष मोहीम राबवून गावागावांतील पाच हजारांहून अधिक आदिवासी प्रस्तावधारकांकडून अभिलेख गोळा केले. जमा केलेली माहिती व पुरावे अपिलासोबत विभागीय आयुक्तांकडे सादर केले. दाव्यांची संख्या लक्षात घेत विभागीय आयुक्त कार्यालयाची समिती सुनावणीसाठी लवकरच शिरपूरला येणार आहे.

समितीने दावेदारांसह ग्राम वनहक्क समिती अध्यक्ष, सचिव यांच्या उपस्थितीत स्थळ पाहणी करून आदिवासींच्या अतिक्रमित वनजमिनीची बांधबंदिस्ती, घरे, झोपड्या, वृक्षलागवड आदी पुरावे लक्षात घेऊन वनदावे मान्य करावेत अन्यथा आदिवासींवर पुन्हा अन्याय होण्याची शक्यता असेल. तसे घडल्यास थेट न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले.