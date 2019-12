VIDEO : मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र पोलीस अकादमीचा दीक्षान्त समारंभ 

नाशिक : महाराष्ट्र पोलिस अकादमीत सोमवारी (ता. 30) सकाळी आठला प्रशिक्षणार्थी पोलिस उपनिरीक्षकांचा दीक्षान्त सोहळा पार पडला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रथमच मुख्यमंत्री म्हणून पोलिस अकादमीत होणाऱ्या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या कार्यक्रमाला विविध मान्यवर उपस्थित होते. सोमवारीच्या कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री ठाकरे रविवारी (ता. 29) रात्री आठला विमानाने नाशिकला आले. सोमवारी सकाळी आठला त्र्यंबकेश्‍वर मार्गावरील पोलिस अकादमीच्या मैदानावर कार्यक्रम पार पडला. मुख्यमंत्र्यासोबत मंत्री एकनाथ शिंदे, पोलिस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांची प्रमुख उपस्थिती होती. video - महाराष्ट्र पोलीस अकादमीत दीक्षात सोहळ्यात पोलीस निरीक्षण करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे संतोष कामटे यांना स्वार्ड ऑफ ऑनर हे महाराष्ट्र सरकार तुमच्या पाठीशी भक्कम उभे - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे... महाराष्ट्र पोलिस अकादमीचा अप्रतिम सोहळयात मानवंदना स्वीकारण्याचे मला भाग्य लाभले . पोलीस दल कुठेही मागे राहता कामा नये. आधुनिकीकरण करताना कालानुरूप पुढील सत्रात मानाची पिस्तुल दिली जाईल. आव्हाने बदलली आहेत, त्यामुळेच शस्त्र ही बदलली पाहिजे. सरकार म्हणूनच मी पोलीस दलाची काम करेल असे वचन देतो. अकादमीत प्रथमच आलो, देशाला हेवा वाटेल अशी समृद्ध अकादमी तयार करण्यासाठी मी सतत प्रयत्न करेल. हे महाराष्ट्र सरकार तुमच्या पाठीशी भक्कम उभे असेल, तुम्ही एकटे नाही. तसेच वर्दीला कलंक लागू देवू नका. भ्रष्टाचारमुक्त, चारित्र्य शुद्ध ठेवा. जनतेला आधार द्या, सेवेचे व्रत जपा. आपल्यातील हिरो जागा ठेवा. असे पोलीसांना सांगत मानाचा मुजराही केला. मोठ्या उत्साहात महाराष्ट्र पोलीस अकादमीत सुरू असलेले पोलीस परेड संचालक महाराष्ट्र पोलीस अकादमीत दीक्षांत सोहळ्याला सुरुवात,मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांची उपस्थिती

