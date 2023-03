By

Dhule News : आगामी महापालिका व लोकसभा निवडणुकीच्या (Election) अनुषंगाने मतदारयाद्या अद्ययावत करण्यासह आनुषंगिक कामांसाठी सर्व लोकप्रतिनिधी व बीएलओंनी समन्वयाने तसेच प्रत्येक प्रभागात प्रत्येक मतदाराशी संपर्क साधून काम करावे. (Cooperate in work of electoral rolls works appeal by Mayor Pratibha Chaudhary dhule news)

लोकशाही प्रक्रियेतील या महत्त्वपूर्ण कामात सहकार्य करावे, असे आवाहन महापौर प्रतिभा चौधरी यांनी केले. जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार मतदारयाद्या अद्ययावत करण्यासह आनुषंगिक कामासाठी गुरुवारी (ता. ९) महापालिका सभागृहात नगरसेवक, बीएलओंची संयुक्त कार्यशाळा झाली.

महापौर चौधरी, उपजिल्हाधिकारी तथा मतदार नोंदणी अधिकारी श्रीकुमार चिंचकर, निवडणूक शाखेचे नायब तहसीलदार राजेश घोलप, उपायुक्त विजय सनेर आदी उपस्थित होते.

श्री. चिंचकर यांनी मार्गदर्शन केले. कार्यशाळेत मतदार ओळखपत्रास आधारकार्ड जोडणे, नवीन मतदार नोंदणी, मृत/स्थलांतरित मतदारांची खात्री करून नाव कमी करणे आदी विविध कामांच्या कार्यवाहीबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.

उपायुक्त सनेर यांनी आगामी निवडणुकांच्या अनुषंगाने मतदारयाद्या व आनुषंगिक कामांसाठी लोकप्रतिनिधींनी योगदान द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. कार्यशाळेत बीएलओंनी प्रत्यक्ष काम करताना येणाऱ्या अडचणी मांडल्या.

दरम्यान, संबंधित नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागातील बीएलओंची नावे व संपर्क क्रमांक उपलब्ध करून देण्याबाबत बैठकीत निर्णय झाला. निवडणूक कार्यालयातील प्रतिनिधी, प्रभागातील नियुक्‍त बीएलओ उपस्थित होते.