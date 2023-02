Motivational Story : युवा शेतकऱ्याने फुलविली कोथिंबिरीची शेती

तळोदा : पदविकेचे शिक्षण घेतल्यानंतर नोकरीचा मागे न लागता, प्रबळ इच्छाशक्ती व प्रामाणिक मेहनतीच्या जोरावर शेतात नावीन्यपूर्ण प्रयोग करूनही, स्वतःची व पर्यायाने कुटुंबाची प्रगती साधू शकतो हे चिनोदा (ता. तळोदा) येथील युवा शेतकऱ्याने दाखवून दिले आहे.

जयराज मराठे याने पारंपरिक शेतीला छेद देत, धाडस दाखवीत शेतात कोथिंबिरीची शेती फुलवून लाखोंचे उत्पन्न घेतले आहे. त्यामुळे त्याचे सर्वत्र कौतुक करण्यात येत आहे. (Coriander farm flourished by young farmer Jayaraj of Chinoda became successful due to strong will and hard work nandurbar news)

चिनोदा येथील जयराज भाऊराव मराठे याने रांझणी (ता. तळोदा) येथील शेठ राणूलाल फुलचंद जैन कृषितंत्र विद्यालयातून दोन वर्षांचा कृषी पदविका अभ्यासक्रम २०११ मध्ये यशस्वीरीत्या पूर्ण केला. त्यानंतर त्याने विविध कृषीच्या कंपन्यांत नोकरी केली.

मात्र नोकरीत मन न रमल्याने त्याने नोकरी सोडून स्वतःचे कृषिसेवा केंद्र सुरू केले, मात्र त्यातही जयराज अपयशी ठरला. काही काळानंतर घराची जबाबदारी त्याच्यावर आल्याने, कृषी शिक्षणाचा उपयोग करीत जयराजने आपल्या वडिलोपार्जित शेतीकडे वळण्याचा निर्णय घेत, आधुनिक शेती करण्याचा ध्यास घेतला.

नोकरीच्या मागे न लागता त्याने आपल्या वडिलांच्या शेतीची धुरा आपल्या हाती घेऊन शेतात मेहनत करण्यास सुरवात केली. शेतात नवनवीन प्रयोग करीत त्याने ऊस पिकात कोथिंबिरीचे आंतरपीक घेण्याचे ठरविले व त्यानुसार शेतात मेहनत घेत कोथिंबिरीची शेती फुलवत चांगले उत्पन्न मिळविले.

शिक्षण घेऊन नोकरी न लागल्यामुळे अनेक तरुण हताश होतात मात्र जयराजने हताश न होता गावातील युवा शेतकरी तथा थोरले बंधू किशोर मराठे, योगेश पटेल, महेंद्र पाटील यांना साथीला घेत त्यानंतर आठ एकर क्षेत्रावर कोथिंबीर लागवडीचा निर्णय घेतला आणि कमी पाण्यात, कमी खर्चात कोथिंबिरीची शेती फुलवून दाखविली.

अवघ्या ४० दिवसांनंतर कोथिंबीर काढणीस सुरवात झाली आणि तळोदा, शहादा, नंदुरबार मार्केटमध्ये २० ते २५ रुपये प्रतिकिलो दर मिळाला. अतिशय नियोजनबद्धरीत्या व अभ्यासपूर्ण अशी कोथिंबिरीची शेती पिकवून जयराजने स्वतःची व पर्यायाने आपल्या कुटुंबाची साधलेली प्रगती ही आजच्या तरुणांसाठी आदर्श ठरत आहे. तरुण वयातच शेतीची कास धरून शेतातील नवनवीन प्रयोग, मेहनतीने यशस्वी करून दाखविणाऱ्या जयराजचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

"दोन वर्षांचे कृषी पदविकेचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर नोकरीसाठी प्रयत्न केले मात्र त्यात अपयश आले. त्यामुळे वडिलोपार्जित शेती करण्याचा निर्णय घेतला. पारंपरिक शेती न करता, शेतात नवनवीन प्रयोग करण्याचा प्रयत्न केला. सुरवातीला उसामध्ये आंतरपीक म्हणून कोथिंबिरीचे उत्पादन घेतले, त्यात चांगले उत्पन्न मिळाले."

-जयराज मराठे, कोथिंबीर उत्पादक शेतकरी, चिनोदा

"दर वर्षी ऊस पिकात आंतरपीक म्हणून कोथिंबिरीची लागवड करीत होतो व त्यात भरघोस उत्पादन घेत होतो. म्हणून या वर्षी आंतरपीक न घेता, एकूण आठ एकर क्षेत्रावर फक्त कोथिंबिरीचीच लागवड केली व त्यात यशस्वीदेखील झालो."

-किशोर मराठे

