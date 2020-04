याकरीता वाजणार तीन तासांनी पालिकेचा सायरन...शहराचे सर्व दरवाजे लॉक

पारोळा : कोरोना व्हायरसच्या पार्श्‍वभुमीवर पालिकासह पोलिस व महसुल प्रशासनाकडुन विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहे. यात पालिकेने नवीन संकल्पना आखीत कोरोनापासुन स्वत:चे व आपले परिवाराची संरक्षण व्हावे; यासाठी स्वच्छ हात धुवावेत म्हणुन पालिकेकडुन दर तीन तासांनी सायरन वाजविण्यात येणार आहे. तसेच अत्यावश्‍यक कामा व्यतिरिक्त नागरिकांसह युवावर्ग घराबाहेर फिरतांना दिसत असल्याने, यावर आळा बसावा म्हणून शहरातून प्रवेश करणारे सात दरवाजे पालिकेकडून लॉकडाऊन करण्यात आले आहेत. पालिकेकडुन जनजागृती अत्यावश्‍यक वस्तू खरेदी करतांना नागरिकांनी गर्दी करु नये; असे आवाहन करुन नागरिकांनी घरीच थांबावे असे आवाहन करण्यात येत आहे. दरम्यान नगराध्यक्ष करण पाटील, मुख्याधिकारी डॉ. विजयकुमार मुंडे, आरोग्य सभापती दिपक अनुष्ठान यांचे प्रभागनिहाय मशीनद्वारे फवारणी करण्याचे नियोजन सुरु आहे. पहिल्यांदाच सात दरवाजे बंद

कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखला जावा. यासाठी पालिकेच्या इतिहासात प्रथमच सात दरवाजे बंद करण्याची भुमिका घेण्यात आली. दरम्यान आजवर तालुक्‍यासह शहरात अनेक साथीचे आजार व महामारी आली. परंतु अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली नव्हती. परंतु नागरिकांचे आरोग्याची काळजी पाहता व अनावश्‍यक वाहनांवर प्रतिबंध करणेसाठी ही भुमिका घेत पहील्यांदाच शहरातील सातही दरवाजे बंद करण्यात आले. या दोन्ही संकल्पनेमुळे शहरात पालिकेविषयी समाधान व्यक्त केले जात आहे. सध्या कोरोनाच्या पाश्वभुमीवर प्रशासकिय यंत्रणेकडुन प्रतिबंधात्मक उपाययोजना व नागरिकात जनजागृती करुन आवश्‍यक ती काळजी घेतली जात आहे. प्रतिबंधासाठी पोलिसांची भुमिका निर्णायक

अत्यावश्‍यक सेवा देणारे डॉक्‍टर्स यांच्याबरोबर अहोरात्र मेहनत घेऊन लोकांना घराबाहेर जावु नका असे आवाहन करणाऱ्या पोलिसांची भुमिका कोरोनाच्या पार्श्‍वभुमीवर निर्णायक ठरु पाहत आहे. गरज नसतांना विनाकारण बाहेर फिरणाऱ्यांना खऱ्या अर्थाने घरी बसविण्याचे काम पोलिस यंत्रणा करत आहे. प्रसंगी गैरवर्तन करणाऱ्यांना सुचना देत कुटुंबाची काळजी घेण्याचे आवाहन त्यांच्याकडुन केले जात आहे. ग्रामीण भागात महसुल विभागाची पेट्रोलिंग

शहरासह ग्रामीण भागात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महसुल विभाग रोजच्या दैनंदिन आढावा घेत ग्रामीण भागात तहसिलदार अनिल गवांदे हे संबंधित गावातील सरपंच, पोलिस पाटील व कोरोना प्रतिबंध समितीस सुचना देत ग्रामस्थांनी घरीच थांबावे असे आवाहन करित आहे.

