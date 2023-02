Nandurbar News : चाकूचा धाक दाखवित लुटला कापूस; रोकड अन डिझेलही लुटून केला पोबारा

तळोदा : धावत्या आयशरला थांबवून ट्रकमध्ये चढून चाकूचा धाक दाखवून ट्रकचे अपहरण करीत त्यातील कापूस व चालकाकडील रोख रकमेची लूट करण्यात आली. याप्रकरणी तळोदा पोलिस ठाण्यात अज्ञात चोरट्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.

बुधवारी (ता.१) कन्नड तालुक्यातील चापनेर येथून कापूस भरून आयशर (एमएच-२० ईजी-०७५३) ही निघाली होती.

चालक लखन अंबादास ढगे (३२, रा. जांबाडा टाकळी, ता. गंगापूर, जि. औरंगाबाद) व क्लीनर मेहमूद दाऊत शेख (रा. पिंपरखेड, ता. चाळीसगाव) होते. गुरुवारी (ता. २) पहाटे साडे चारच्या सुमारास नंदुरबार येथून कुकरमुंडा फाटा येथे हा ट्रक आला असता फाट्यावर दोघे रिकामे कॅन घेऊन उभे होते. (Cotton robbed at knifepoint Cash and diesel were also theft by thieves Nandurbar News)

त्यांनी आवाज देऊन ट्रक चालकाला त्यांच्याकडील डिझेल संपले आहे असे सांगितले. मात्र चालकाने रात्र असल्याने गाडी थांबवली नाही. तेथून अक्कलकुवा रस्त्याकडे चार ते पाच किलोमीटर गाडी पुढे गेली असता कुकरमुंडा फाटा येथे थांबलेल्या दोघांनी त्यांच्या कडील ट्रकने कापूस भरलेला ट्रकचा पाठलाग केला व पुढे जाऊन आयशर ट्रक पुढे त्यांची गाडी समोर आडवी लावली. त्यामुळे कापूस भरलेला ट्रक चालकाने गाडी थांबवली.

आडव्या लावलेल्या ट्रकमधून अंदाजे २५ से ३० वयाचे व चेहऱ्यावर काळा रुमाल बांधलेले दोन जण ट्रकचा दरवाजा उघडून गाडीत चढले व त्यातील एकाने चाकूचा धाक दाखवत दुसऱ्याने चालकाला त्याच्या सीटवरून बाजूला करुन स्वतः स्टेरींग सीटवर बसला. चालक व क्लिनर यांनी आरडाओरड केली असता त्यांना मारुन टाकण्याची धमकी देण्यात आली.

त्यांनी ट्रक उलट दिशेने शहादा रोडकडे वळवून साधारण १० किलोमिटर अंतरावर मेनरोडपासून धडगाव रोडकडे वळवला. पुढे आंबागव्हाण फाटा ते रोझवा पुनर्वसन गावादरम्यान ट्रक थांबविला. तेव्हा आयशरच्या मागे त्याच्यासोबत असलेल्यांनी ट्रक थांबवला. त्यातून दोघे जण चेह-यावर काळा रूमाल बांधलेले उतरले.

त्यांनी ट्रक चालक व क्लीनर या दोघांना नॉयलॉन दोरीने बांधून मारण्याची धमकी दिली. त्यातील एकाने चालकाच्या खिशात असलेले रोख रक्कम १२ हजार रुपये व त्यांच्याकडील दोन मोबाईल काढुन घेतले व त्यानंतर चारही जनांनी चालकाच्या आयशर गाडीतून साधारण १२ क्विंटल कापूस व गाडीचे डिझेल टाकीतून साधारण ६० लिटर डिझेल काढत त्यांच्या ट्रकमध्ये बसून पळून गेले.

सकाळी सातच्या सुमारास चालकाने ११२ वर कॉल केला त्यानंतर त्या ठिकाणी पोलीस दाखल झाले. याप्रकरणी चालक लखन आंबादास ढगे वय ३२ ( रा. जांबाडा रा. टाकळी ता. गंगापुर जि. औरंगाबाद) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून तळोदा पोलिस ठाण्यात चोरट्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अमितकुमार बागूल तपास करत आहे.

