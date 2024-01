Dhule Crime News : जिवंत जाळल्याप्रकरणी एकाला जन्मठेप

Dhule Crime News : क्षुल्लक कारणावरून अंगावर रॉकेल फेकून एकाला जिवंत जाळल्याप्रकरणी दोंडाईचा (ता. शिंदखेडा) येथील अब्दुल रमजान मन्यार यास जिल्हा न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली, तसेच तिघांना पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्त केले. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एम. जे. जे. बेग यांनी हा निकाल दिला.

दोंडाईचात १२ डिसेंबर २०१६ ला रात्री आठच्या सुमारास आरिफ शेख नईम पान खाण्यासाठी जात होता. (court sentenced man to life imprisonment for throwing kerosene and burning him alive dhule crime news)