मालेगावातील सात सराईत गुन्हेगार हद्दपार

मालेगाव : शहरातील विविध चार पोलिस ठाण्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सात सराईत गुन्हेगारांना हद्दपार करण्यात आले. मंगळवारी (ता.१५) प्रांताधिकारी विजयानंद शर्मा यांनी हद्दपारीचे आदेश काढले. या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.

आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमी वर शहरातील कायदा व सुव्यवस्था तसेच शांतता आबाधित रहावी यासाठी ही कारवाई करण्यात आली. यामुळे निवडणुक प्रक्रिया शांततेत पार पडतांनाच गुन्हेगारारांना चाप बसण्यास मदत होईल. शहराचे उपअधिक्षक रत्नाकर नवले यांनी येथील रमजानपूरा, शहर, आझादनगर व पवारवाडी या चार पोलिस ठाणे हद्दीतील सराईत गुन्हेगारांचे प्रस्ताव प्रांताधिकारींकडे पाठविले होते. सुनावणीनंतर त्यांच्यावर हद्दपारीची कारवाई करण्यात आली. यात सराईत गुंड इब्राहिम अब्दुल गणी उर्फ दुर्री याला दोन वर्षासाठी तर उर्वरीत सहा जणांना एका वर्षासाठी हद्दपार करण्यात आले. यात मोहंमद मुस्तफा अब्दुल रशीद, शेख इब्राहिम मुश्तकीन उर्फ इज्जु दादा, शेख तौफीक सुलेमान उर्फ पापा फिटींग, शेख अनीस रईस उर्फ अनीस किन्नर, अख्तर बेग अजगर उर्फ अख्तर बधीर व रिहान अहमद अश्पाक उर्फ रिहान चोरवा यांचा समावेश आहे. त्यांना प्रामुख्याने नाशिक, धुळे, जळगाव या जिल्ह्यातून हद्दपार करण्यात आले आहे.

