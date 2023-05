Wedding News : शेतकरी वराचा अनाठायी खर्चाला लगाम; नवरदेव-नवरीची ट्रॅक्टरवरून वरात

Dhule News : कमखेडा (ता. शिंदखेडा) येथील उच्च शिक्षित तरुणाने नाशिक, पुण्यात कंपनीत नोकरी मिळत असतानाही केली नाही. शेतीत मन रमविले आहे. त्याने विवाहात कोणताही अनाठायी खर्च केला नाही.

डीजे, घोडा आणि बग्गीही लावली नाही. ट्रॅक्टरवरून वरात काढली. साधी वाजंत्री अन् साध्या पद्धतीनेच विवाह उरकला. ट्रॅक्टरवरील मिरवणुकीने हा विवाह जिल्ह्यात चर्चेत आला आहे. (Curb indiscriminate expenditure of farmers groom In Kamkheda bridegroom and bridegroom ride on tractor Dhule News)

कमखेडा येथील दिलीप कोळी यांचा मुलगा विजय व शिरपूर तालुक्यातील गुजर खर्दे येथील शरद दावळे यांची कन्या रूपाली यांचा विवाह कमखेडा येथे झाला. विजयचे आयटीआय झाले आहे. त्याची कॅम्पस निवड झाली होती, मात्र नोकरीच्या मागे न लागता उत्तम शेती म्हणत तसेच स्वमालकीचे ट्रॅक्टर घेऊन चरितार्थ चालवीत आहे.

आधी लग्न ट्रॅक्टरचे मग माझे

‘आधी लग्न कोंढाण्याचे मग रायबाचे’ हे तानाजी मालुसरे यांचे ऐतिहासिक प्रेरणादायी बोल आपणा सर्वांना ज्ञात आहेत. विजय कोळी याने आधी ट्रॅक्टर घेईन, व्यवसाय करेन मगच लग्न करेन हा निश्चय खरा ठरविला आहे.

त्यानंतरच तो बोहल्यावर चढला. अर्थातच आधी लग्न ट्रक्टरचे मग माझे... हे खरे ठरविले. बग्गीवरून वरात काढण्याच्या आधुनिक प्रथेला फाटा देत वरातही ट्रॅक्टरवरूनच काढली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

"आमच्या कुटुंबात वडिलोपार्जित शेती नव्हती. वडिलांनी मेहनत करून शेती घेतली. मी त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत जिद्द, चिकाटी व मेहनतीच्या बळावर नवीन ट्रॅक्टर घेतला. त्याच्यावरूनच मिरवणूक काढण्याचे ठरविले होते."

-विजय कोळी, कमखेडा