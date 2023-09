Tapi Flood News : तापीच्या पुरामुळे 669 हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान; तपशीलवार पंचनाम्यांचे आदेश

By

Tapi Flood News : तापी नदीला आलेल्या महापुरामुळे तालुक्यातील १७ गावांमधील ६६९ हेक्टरवरील पिके नष्ट झाली असून, बाधित क्षेत्रात तपशीलवार पंचनाम्यांचे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती तहसीलदार महेंद्र माळी यांनी दिली.

१७ व १८ सप्टेंबरला हतनूर धरणातून मोठ्या प्रमाणात झालेला विसर्ग आणि अतिवृष्टी यामुळे तापी नदीला महापूर आला. (Damage to crops on 669 hectares due to Tapi flood dhule news)

तापी नदीकाठावर असलेल्या शेतीत बॅकवॉटरचे पाणी शिरल्यामुळे पिके पाण्याखाली गेली. २४ तासांपेक्षा अधिक काळ पाणी साचून राहिल्याने पिके सडण्यास सुरवात झाली आहे.

या पार्श्वभूमीवर आमदार काशीराम पावरा यांनी पंचनाम्यांचे निर्देश दिले होते. लोकप्रतिनिधींसह शेतकऱ्यांनी प्रांताधिकारी प्रमोद भामरे व तहसीलदार महेंद्र माळी यांची भेट घेऊन नुकसानाबाबत कल्पना दिली. त्यानंतर माळी यांनी मंडळ अधिकारी व तलाठ्यांना बाधित क्षेत्राच्या पंचनाम्यांचे आदेश जारी केले.

दरम्यान, बुधवारी (ता. २०) प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांनी बाधित क्षेत्राची पाहणी केली. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची भेट घेऊन त्यांना धीर दिला. प्राथमिक पाहणीत, तापी नदीकाठावरील १७ गावांमध्ये शेतीचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यात कपाशीला सर्वाधिक फटका बसला असून, ६९० शेतकऱ्यांची ६०.६० हेक्टर क्षेत्रातील कपाशी हातची गेल्याचे दिसून आले.

अन्य पिके

कंसात बाधित शेतकऱ्यांची संख्या व हेक्टरावरील क्षेत्र असे ः केळी (३५ शेतकरी, २८ हेक्टर), मका (२९, २१), तूर (१,०.४०), बाजरी (१४, १३), टोमॅटो (१, १).