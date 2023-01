Nandurbar News : दोन आंतरराज्यीय सराईत चोरट्यांना जळगावात बेड्या

नंदुरबार : शहरातील दंडपाणेश्‍वर मंदिरातील गणपतीच्या मूर्तीची चांदीची आभूषणे, दानपेटीतील रोख रोकड व फार्महाउसमधील जैन मंदिरातील दानपेटीतील रोकड लांबविणाऱ्या सराईत गुन्हेगारांचा छडा स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने लावला.

आंतरराज्यीय दोन भामट्यांना मध्य प्रदेशतून अटक करीत बेड्या ठोकल्या. दोघांनी चोरीची कबुली दिली असून, त्यांच्याकडून पोलिसांनी एक लाख ४४ हजारांचा मुद्देमाल हस्तगत केला. (Dandpaneshwar Jain Temple Theft Case One and a half lakh items seized Two interstate thieves arrested in Jalgaon Nandurbar News)

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार ८ जानेवारी रात्री अकरा ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी पावणेच्या दरम्यान नंदुरबार शहरातील दंडपाणेश्वर गणपती मंदिराच्या गाभाऱ्याच्या मुख्य दरवाजाच्या कुलपाचा कडीकोयंडा तोडून गणेशमूर्तीवरील एक ते सव्वा किलो चांदीच्या दागिन्यांची आभूषणे व दानपेटीमधील १२

हजार रुपयांची रोकड, तसेच पुखराज मोडमल जैन यांच्या फार्महाउसमध्ये असलेल्या जैन मंदिरामधील दानपेटी फोडून अंदाजे दहा हजार रुपये रोख असा एकूण ५२ हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल चोरट्यांनी लांबविला होता.

एकाच रात्री दोन मंदिरांतून चोरी झाल्याने भाविकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात होता. याबाबत चंद्रकांत प्रल्हाद चौधरी यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून नंदुरबार शहर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला होता.

जिल्हा पोलिस अधीक्षक पी. आर. पाटील, अपर पोलिस अधीक्षक नीलेश तांबे, नंदुरबार उपविभागीय पोलिस अधिकारी सचिन हिरे, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक किरणकुमार खेडकर, नंदुरबार शहर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक रवींद्र कळमकर यांनी तत्काळ घटनास्थळी भेट दिली होती.

चोरट्यांनी दंडपाणेश्वर गणपती मंदिरामधील सीसीटीव्हीचा डीव्हीआरदेखील नेला म्हणून चोरट्यांचा शोध घेऊन त्यांना ताब्यात घेण्याचे मोठे आव्हान पोलिसांसमोर होते. पोलिस अधीक्षक पाटील यांना गुप्त माहिती मिळाली, की ही चोरी मध्य प्रदेशातील किरतलीया शिवराम ब्राह्मणे (रा. मोहाला, ता. सेंधवा, जि. बडवानी) व त्याच्या एक साथीदाराने केली आहे.

चोरी केलेला मुद्देमाल विक्री करण्याकरिता जळगाव येथील सराफ बाजारात जाणार आहे. यापूर्वीदेखील दोघांवर मालमत्तेविरुद्धचे गुन्हे दाखल आहेत. ही माहिती पोलिस अधीक्षक पाटील यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक किरणकुमार खेडकर यांना दिली. त्यांच्या तत्काळ एका पथकाने जळगाव सराफ बाजारात सापळा रचला.

त्यादरम्यान दोन संशयित व्यक्ती (एमपी ४६) क्रमांकाच्या मोटारसायकलसह एका नाश्ता सेंटर येथे उभे दिसले. पथकाने दोघांना शिताफीने ताब्यात घेतले. त्यांचे नाव-गाव विचारले असता, किरतलीया शिवराम ब्राह्मणे (तडवी) व जतन रूमसिंग मोरे (दोघे रा. मोहाला, ता. सेंधवा, जि. बडवानी, मध्य प्रदेश राज्य) असे सांगितले.

मंदिरातील चोरी व मुद्देमालाबाबत विचारले असता त्यांनी कबुली दिली. त्यांच्या मोटारसायकलच्या हँडलला लावलेल्या कापडी पिशवीत चांदीचे दागिने होते. पथकाने पिशवीमधून ६६ हजार ५५० रुपये किमतीचे एक किलो २१० ग्रॅमचे गणेशमूर्तीवरील चांदीचे दागिने, १७ हजार २६० रुपयांची रोकड व ६० हजार रुपये किमतीची एक लाल काळ्या रंगाची होंडा कंपनीची शाइन मोटारसायकल (एमपी ४६, एमडब्ल्यू ०५३३) असा एकूण एक लाख ४४ हजार १७० रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत केला.

पोलिसांचे कौतुक

स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने मंदिरातील चोरीसारखा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा अल्पापवधीतच उघडकीस आणून गणेशमूर्तीवरील चोरीस गेलेले सर्व दागिने हस्तगत केले. याबाबत भाविकांनी जिल्हा पोलिस अधीक्षक पी. आर. पाटील व स्थानिक गुन्हे शाखेचे अभिनंदन करून कौतुक केले आहे. पोलिस अधीक्षक पाटील यांनी गुन्हा उघडकीस आणणाऱ्या पथकास दहा हजारांचे रोख बक्षीस जाहीर केले.

