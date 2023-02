Dhule Crime News : दोंडाईचा येथे धाडसी चोरी; 5 लाखांचा ऐवज चोरीला गेल्याची घटना

दोंडाईचा : येथील नवा भोईवाड्यातील पाण्याच्या टाकीसमोरील बंद घरात धाडसी चोरी झाली. घरमालक लग्नानिमित्त वणी (जि. नाशिक) येथे गेले असताना चोरट्यांनी सोन्या-चांदीचे दागिने लंपास करत सुमारे पाच लाखांचा ऐवज चोरीला गेला.

कुसुंबबाई साहेबराव रामोळे भाचीच्या मुलीच्या लग्नासाठी गेल्या होत्या. गोदरेज कपाटातील ५३ ग्रॅम सोन्याचे दागिने व तीन किलो ७० भार चांदी चोरीस गेली. (Daring theft at Dondaicha incidents of theft of 5 lakh Gold jewellery And Money instead Dhule News)

सुमारे पाच लाख तीन हजार रुपयांचा चोरट्यांनी नेला असल्याची फिर्याद दोंडाईचा पोलिस ठाण्यात कुसुंबबाई रामोळे (वय ४७) यांनी दिली आहे.

पोलिस निरीक्षक दुर्गेश तिवारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक दिनेश मोरे तपास करीत आहेत.

