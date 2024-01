Dhule Crime News : होळनांथे येथील हवामान केंद्रातून ट्रिगरची चोरी

Dhule News : होळनांथे (ता. शिरपूर) येथील स्वयंचलित हवामान केंद्रातील डेटा लॉगर प्रणाली व सौरऊर्जा पॅनलची ऑगस्टमध्ये चोरी झाली. सलग दुसऱ्यांदा चोरीचा प्रकार घडला. मात्र अद्यापही कृषी विभागाने त्याबाबत पोलिसांत तक्रार दिलेली नाही.

दरम्यान, हवामानाच्या नोंदी बंद झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे विम्याचे नुकसान होण्याची दाट शक्यता असून, याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश आमदार काशीराम पावरा यांनी दिले. (data logger system and solar panels at automated weather station at Holnanthe were stolen dhule crime news)