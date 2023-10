Dhule News : अनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक निवासी आश्रमशाळेत असलेल्या अनिल कोमशा पाडवी या पाचवीतील साडेअकरावर्षीय विद्यार्थ्याने शाळेतील शौचालयाजवळ गळफास घेतल्याची घटना शनिवारी (ता. ३०) रात्री सव्वासातपूर्वी घडली होती.

शौचालयासाठी जाणाऱ्या काही विद्यार्थ्यांच्या ही बाब लक्षात आल्याने तातडीने त्यांनी अधीक्षकास सांगितले. तशाच अवस्थेत या विद्यार्थ्याला रुग्णालयात घेऊन जात असतानाच वाटेतच त्याचा मृत्यू झाला. (Death of student who hanged himself in Aamli Ashram School)

मिळालेल्या माहितीनुसार अनिल पाडवी (रा. त्रिशूल, ता. धडगाव, जि. नंदुरबार) येथील हा विद्यार्थी गेल्या वर्षी चौथीपासून या शाळेत होता.

त्याची सावत्र बहीणदेखील याच शाळेत पाचवीत आहे. अनिल पाचवी तुकडी ‘ब’मध्ये होता. शनिवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास इमारतीच्या खाली मैदानावर मुलासोबत तो होता. जेवणानंतर दुसऱ्या मजल्यावर त्याच खोलीवर गेला.

मात्र रात्री सव्वासातच्या सुमारास खाली शौचालयाजवळ लोखंडी अँगलला नायलॉन दोरीने गळफास घेतल्याचे काही विद्यार्थ्यांच्या ही बाब लक्षात आल्याने तातडीने अधीक्षक समुवेल गावित यांना सांगितले.

तशाच अवस्थेत रुग्णालयात घेऊन जात असतानाच वाटेतच त्याचा मृत्यू झाला. अनपेक्षित घडलेल्या घटनेमुळे आश्रमशाळेत शोककळा पसरली.

घटनेची माहिती मिळताच उपविभागीय पोलिस अधिकारी साजन सोनवणे यांनी कर्मचाऱ्यासह घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केला. पिंपळनेर पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली.