PHOTO : बुडणाऱ्या मित्राला दिले जीवनदान..अन् त्याने मात्र मृत्यूला कवटाळले......

नांदगाव : तहसील कार्यालयामागील खदानीत पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन तरुणांचा सायंकाळी पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. किशोर मधुकर चव्हाण (वय 35, रा. खैरनारवाडा, नांदगाव) व सिद्धार्थ मांगीलाल सोनवणे (20, गल्ली क्रमांक 3, शिवाजी चौक, नांदगाव) अशी मृतांची नावे आहेत. खदानीत पोहण्यास गेलेल्या दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू

शनिवारी (ता. 14) सायंकाळी ही घटना घडली. नव्या तहसीलच्या मागील बाजूला असलेल्या जागेत मोठ्या दगडाच्या खाणी आहेत. मोठ्या प्रमाणावर येथून दगड काढल्याने या भागात मोठे व खोल खड्डे झाले आहेत. पावसाचे पाणी वाहून त्यात जमा होते. यंदा चांगला पाऊस झाल्याने हे खड्डे पाण्याने भरलेले आहेत. खड्ड्यांमधील पाण्याची खोली काही ठिकाणी 15 ते 20 फूट आहे. येथे अनेकदा हौशी मंडळी पोहण्यासाठी जातात. शुभम आहेर व सिद्धार्थ सोनवणे हे दोघे मित्र गेले होते. आधी शुभमने पाण्यात उडी मारली व पोहून झाल्यावर तो काठावर आला. त्यानंतर सिद्धार्थ पोहायला गेला. सिद्धार्थ सोनवणे काही वेळाने त्याचा दम कोंडत असल्याचे काठावर बसलेल्या शुभमच्या लक्षात आले व त्याने सिद्धार्थला वाचविण्यासाठी पाण्यात उडी मारली. पण पाण्यात दोघेही गटांगळ्या खाऊ लागल्याचे काठावरील किशोर चव्हाण या खदानीत मासे पकडण्यासाठी आलेल्या तरुणास दिसल्याने त्याने या दोघांना वाचविण्यासाठी पाण्यात उडी मारली. दरम्यान, सिद्धार्थने शुभमला सोडले व जिवाच्या आकांताने किशोरला घट्ट मिठी मारली. यामुळे किशोर व सिद्धार्थ यांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला.

Web Title: The death of two young boy who went swimming nashik Marathi News