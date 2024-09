Dhule News : जलशुद्धीकरणासाठी 300 टन तुरटीची गरज; मनपाच्या 5 जलशुद्धीकरण केंद्रांसाठी खरेदी होणार

धुळे : महापालिकेच्या पाच जलशुद्धीकरण केंद्रांवर जलशुद्धीकरणासाठी २०२४-२५ या वर्षांसाठी तब्बल तीन हजार टन ॲलम (तुरटी) लागणार आहे. या तुरटी खरेदीला महापालिकेच्या प्रशासकीय स्थायी समितीने मंजुरी दिली. तब्बल दोन कोटी ७७ लाख २० हजार रुपये खर्च यासाठी लागणार आहे. दरम्यान, नव्या दरानुसार सुमारे एक हजार २८७ ते दोन हजार ३८३ रुपये वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र, जुन्या पुरवठादाराकडून जुन्या दरानेच तुरटीचा पुरवठा होणार आहे. (300 tons of alum required for water purification to municipal corporation)