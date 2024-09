Dhule E-Bus : 5 कोटी 37 लाखांतून ई-बस डेपो; प्रशासकीय स्थायी सभा

Commissioner and Administrator Amita Dagde-Patil speaking in Municipal Administrative Standing Committee meeting. Along with Officer, Head of Department. esakal

धुळे : पीएम ई-बस योजनेंतर्गत पाच कोटी ३७ लाख रुपये खर्चातून ट्रक टर्मिनल मौजे मोहाडी येथे पायाभूत सेवा व बस डेपो बांधकामाची निविदा मनपा प्रशासकीय स्थायी समितीने मंजूर केली. दरम्यान, शहरात फेरीवाल्यांच्या जत्रेमुळे माणसांना चालायला जागा मिळत नाही अशी स्थिती आहे. त्यामुळे कमी दराने दैनंदिन बाजारशुल्क वसुलीचे काम देणार नाही, अशी ठोस भूमिका घेत. या बाजारशुल्क वसुलीसाठी चांगली व्यवस्था कशी उभी करता येईल, यादृष्टीने डोकं चालवा, अशी सूचना महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक अमिता दगडे-पाटील यांनी उद्विग्नपणे संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. (5 Crore 37 Lakhs from E Bus Depot Administrative Standing Meeting )