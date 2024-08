Dhule Crime News : रामदेवबाबानगरात घरफोडी; 6 लाखांचा ऐवज लंपास

Dhule Crime News : शहरातील रामदेवबाबानगरात चोरट्यांनी धाडसी घरफोडीत सुमारे सहा ते सात लाखांचा ऐवज लांबविला. याबाबत आझादनगर पोलिस ठाण्यात नोंद झाली. तसेच देवपूरमधील नकाणे रोडवरील माध्यमिक शिक्षक कॉलनीत दोन ठिकाणी चोरी झाली. एका तुरुंगाधिकाऱ्याकडे घरफोडी झाल्याचेही उघडकीस आले. महापालिकेचे कर्मचारी वीरू रिसवाल (रा. रामदेवबाबानगर, आझादनगर, धुळे) यांच्या घरी चोरट्यांनी धाडसी घरफोडी केली. (6 lakh instead of burglary in Dhule Ramdev Baba Nagar )