Dhule News : धुळ्यात संवेदनशील ठिकाणी सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारणार; 2 कोटी 19 लाखांचा खर्च

Dhule News : शहरातील सरासरी ८० संवेदनशील ठिकाणी सीसीटीव्ही संनियंत्रण यंत्रणा कार्यान्वित केली जाणार आहे. याकामी एकूण दोन कोटी १९ लाख १३ हजारांचा खर्च अपेक्षित आहे. अडिच महिन्यात हे काम पूर्ण केले जाणार आहे. त्यासाठी जिल्हा पोलिस प्रशासनाने तरतुदीनुसार कार्यवाही सुरू केली आहे. (CCTV system will be set up at sensitive places)