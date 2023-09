By

Dhule News : मराठा आरक्षणप्रश्‍नी साखळी उपोषण करणाऱ्या मराठा समाज आंदोलकांनी रविवारी (ता. १०) बेशरम वनस्पतीच्या फांद्या दाखवत सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली.

दरम्यान, आरक्षणप्रश्‍नी १६ सप्टेंबरला धुळे बंदचा निर्णय आंदोलकांनी घेतला. (Dhule closed on September 16 due to reservation issue Decision of Maratha Samaj Agitators Dhule News)

मराठा समाजास आरक्षण देण्यास सरकार तयार होत नाही, निव्वळ चालढकलपणा करून सरकार वेळ मारून नेत आहे. अंतरवाली सराटी येथे उपोषण करणारे मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांची तब्येत आता ढासळत चालली आहे.

याचे सरकारला अजिबात गांभीर्य राहिलेले दिसत नाही, असे म्हणत सरकारने लवकरात लवकर आरक्षण मंजूर करण्याचा निर्णय घ्यावा. आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाशी निव्वळ चर्चा करून संभ्रम निर्माण करू नये.

उपोषणकर्ते जरांगे पाटील यांच्या जिवाचे काही बरे-वाईट वाईट झाल्यास त्याला सरकार सर्वस्वी जबाबदार राहील, असा इशारा धुळ्यातील मराठा समाजबांधवांनी दिला. साखळी उपोषणस्थळी बेशरमच्या फांद्या हातात धरून बेशरम सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली.

धुळे बंदचा निर्णय

दरम्यान, आंदोलनस्थळी अनेक वक्त्यांनी मनोगत व्यक्त करून आंदोलनाची पुढील दिशा कशी असेल याबाबत मार्गदर्शन केले. यात १६ सप्टेंबरला धुळे शहर बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

समाजाचे ज्येष्ठ नेते सुधाकर बेंद्रे, साहेबराव देसाई, भानुदास बगदे, कॉ. एल. आर. राव, युवराज मंडाले, भोला वाघ, राजाराम पाटील, निंबा मराठे, विनोद जगताप, रणजितराजे, अनिता वाघ, हिमानी वाघ, जगन ताकटे, अशोक सुडके, प्रकाश चव्हाण, गोविंद वाघ, राजेंद्र मराठे, बाळासाहेब ठोंबरे,

अमर फरताडे, सनी भापकर, श्याम निरगुडे, हेमंत भडक, दीपक रौंदळ, सचिन सुडके, नैनेश साळुंखे, उल्हास यादव, संतोष खेडेकर, राजेंद्र ढवळे, विकास बाबर, विनायक सरोदे, नाना कदम, नितीन पाटील, प्रदीप जाधव, श्रीरंग जाधव, सुधीर मगर, प्रफुल्ल माने, ज्ञानेश्वर पाटील यांच्यासह इतर मान्यवर, समाजबांधव उपस्थित होते.