Dhule Crime: महामार्गावर लूटमार करणाऱ्या चौघांच्या मुसक्या आवळल्या; 6 दुचाकींसह दोन लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत

Assistant Superintendent of Police Hrishikesh Reddy, Police Inspector Nivritti Pawar and the team along with the suspects and items involved in the robbery incident on the highway. esakal

सकाळ वृत्तसेवा Dhule Crime : महामार्गावर लूटमार करणाऱ्या चौघांच्या टोळीला आझादनगर पोलिसांनी जेरबंद केले. त्यात एका अल्पवयीन मुलाचा समावेश असून, त्यांच्याकडून सहा दुचाकी, चार मोबाईल असा एकूण दोन लाख रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत केला. (arrested four who looted highway)