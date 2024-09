Police officers and team present during the interrogation along with the items seized from the robbers. esakal

उत्तर महाराष्ट्र Dhule Crime: दरोडेखोरांची टोळी मुद्देमालासह अटकेत; धुळे तालुका पोलिस ठाण्याची काही तासांत कामगिरी Latest Crime News : दरोडेखोरांच्या टोळीला काही तासांत धुळे तालुका पोलिस ठाण्याने मुद्देमालासह गजाआड केले. या दरोडेखोरांकडून लुटीतील सर्व रोकड हस्तगत करण्यात आली.