Dhule Bribe Crime : शिक्षण विभागाची अधीक्षिका लाच प्रकरणी धुळ्यात अटकेत! माध्यमिक कार्यालयात 2 लाखांची मागणी भोवली

Dhule Bribe Crime : थकित वेतन अदा करण्यासाठी दोन लाखांची लाच स्वीकारणाऱ्या येथील जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील अधीक्षिका तथा वेतन व भविष्य निर्वाह निधी कार्यालय अधीक्षिका मीनाक्षी भाऊराव गिरी मंगळवारी (ता. २०) तब्बल दोन लाखांची लाच स्वीकारताना गजाआड झाली. या प्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. (Superintendent of Education Department arrested in Dhule in bribery case)