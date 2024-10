Dhule Heavy Rain Damage : साक्री तालुक्यात परतीच्या पावसामुळे भाजीपाल्यावर ‘संक्रांत’! आवकही मंदावली

म्हसदी : परतीच्या पावसाने भाजीपाला पीक हातचे गेल्याने दर आवाक्याबाहेर गेले आहेत. एरवी पावसाळ्यात मुबलक मिळणारा हिरवा भाजीपाला चढ्या दराने खरेदी करावा लागत आहे. डाळीसह भाजीपाल्याचे दर वाढले असून, कोणत्याही भाजीला ‘तडका’ देणारी हिरवी मिरची, लसूणही महागला आहे. एकंदरीत वेगवान गतीने महागाई वाढत चालल्याने महिलांचे स्वयंपाकघरातील आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे. (crisis on vegetables due to return rain in Sakri)