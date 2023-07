Dhule District Collector : दुर्घटना टाळण्यासाठी दक्ष राहावे : जिल्हाधिकारी गोयल

By

Dhule District Collector : पावसाळ्यातील आपत्तीसंदर्भात संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी प्रत्येक विभागाने आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा लवकर सादर करावा, तसेच अधिकाऱ्यांनी दक्ष राहावे, अशी सूचना जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष अभिनव गोयल यांनी यंत्रणेला दिली. (Dhule District Collector instruct to Be vigilant to avoid accident news)

जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी गोयल यांच्या अध्यक्षतेत बैठक झाली. जिल्हा पोलिस अधीक्षक संजय बारकुंड, मनपा आयुक्त देविदास टेकाळे, अपर जिल्हाधिकारी देवदत्त केकाण, परिविक्षाधीन सनदी अधिकारी सत्यम गांधी, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन गावंडे, उपजिल्हाधिकारी सुरेखा चव्हाण, एसआरपीएफचे सहायक समादेशक चंद्रकांत पारसकर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश शेलार, मनपा उपायुक्त विजय सनेर, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी जितेंद्र सोनवणे यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी गोयल म्हणाले, की रायगड जिल्ह्यातील इरशाळवाडीत झालेल्या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून मान्सून कालावधीत उद्भवणाऱ्या विविध नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी प्रत्येक विभागाने सज्ज राहावे. जिल्हास्तर, तालुकास्तर तसेच ग्रामपंचायतस्तरावरील आपत्ती व्यवस्थापनाचा आराखडा सादर करावा. सर्व विभागांनी समन्वयासह जबाबदारीने कामे करावी.

नैसर्गिक आपत्तीबाबत माहिती वेळेत सादर करावी. गावनिहाय आराखडे करावेत. त्यासाठी समन्वयक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी. प्रत्येक ग्रामपंचायतस्तरावर आपत्ती व्यवस्थापन समिती स्थापन करावी. महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीने मान्सूनपूर्व रस्ते दुरुस्ती, गटार व नालेसफाई, वीज दुरुस्तीची कामे वेळेत करावी. कार्यालयप्रमुखांनी पूर्व परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडू नये. संबंधित विभागांनी नियंत्रण कक्ष स्थापन करावे.

दवंडी पिटवावी

गरजेचे साहित्य तपासून घ्यावे. धोकादायक ठिकाणांची निश्चिती करून सूचना फलक लावावे. पूरग्रस्त व दरडग्रस्त गावांसाठी संपर्क अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी. धरणनिहाय संपर्क अधिकारी नियुक्त करण्यात यावे. कृषी विभागाने हवामान खात्याकडून येणारा इशारा तात्काळ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावा.

उपविभागीय अधिकारी तसेच सर्व तहसीलदारांनी पुरक्षेत्रात असणाऱ्या गावांची यादी तयार करुन ठेवावी. महापालिका, नगरपालिकेने धोकादायक इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करुन घ्यावे. यासाठी पॅनल इंजिनिअरची नियुक्ती करावी. पाटबंधारे विभागाने पाणी सोडण्याचा संदेश गावपातळीवर द्यावा, तसेच तहसीलदारांनी ग्रामपंचायतस्तरावर दंवडीद्वारे माहिती द्यावी.

आरोग्य विभागाने पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या साथीच्या रोगाबाबत पुरेसा औषधसाठा तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये सर्पदंश प्रतिबंधक लशीसह औषधांचा पुरेसासाठा उपलब्ध करून ठेवावा. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने भूस्खलनाचे ठिकाणांची निश्चिती करून आवश्यक उपायययोजना कराव्यात.

रस्त्याच्या दुतर्फा असलेली धोकादायक झाडे व झाडाच्या फांद्यांबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी. रस्त्याच्या बाजूच्या पट्ट्या मुरूमने भराव्यात. वीज पुरवठा खंडीत न करण्याची सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.