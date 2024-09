Dhule MSRTC Staff Strike : ‘एसटी’च्या धुळे विभागाला एक कोटीचा फटका! कोकणात जाणाऱ्या बसही अडकल्या

धुळे : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन लागू करा, या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना आंदोलन सुरू केले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनाचा सामान्य प्रवाशांना सलग दुसऱ्या दिवशी फटका बसला. दुसरीकडे महामंडळाच्या धुळे विभागाचे दोन दिवसात सुमारे एक कोटीवर उत्पन्न बुडाले. (dhule Division of MSRTC hit by one crore)