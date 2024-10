Dhule Heavy Rain : परतीच्या पावसाचा धुळ्याला दणका; शहरातील सर्वच भागात बत्ती गुल

धुळे : ऑक्टोबर महिना अर्धा उलटल्यावरही मोसमी पाऊस माघारी फिरायला राजी नसल्याची स्थिती आहे. परतीच्या पावसाने शुक्रवारी (ता.१८) सायंकाळी शहरासह परिसराला जोरदार तडाखा दिला. मुसळधारेमुळे नागरिकांसह अनेक भागातील रहिवाशांची धांदल उडाली. सायंकाळी अनपेक्षित झालेल्या जोरदार पावसामुळे शहरातील जवळपास सर्वच भागातील बत्ती रात्री उशिरापर्यंत गुल होती. (Due to heavy rain lights in almost all parts of city were black till late night )