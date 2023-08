Dhule Fake Fertilizer Case : कापूस पिकाचे नुकसान; जिल्ह्यात एसएसपी खत विक्री रोखली

By

Dhule Fake Fertilizer Case : येथील मोहाडी पोलिस ठाण्यात दाखल बनावट खतसाठ्याच्या गुन्ह्या प्रकरणी पोलिस यंत्रणा आणि जिल्हा कृषी यंत्रणेने तपासासह चौकशीला गती दिली आहे.

यापाठोपाठ जामनेर (जि. जळगाव) येथे दाखल गुन्ह्यातील एसएसपी खतसाठा प्रकरणाचे लोण धुळे जिल्ह्यापर्यंत येऊन ठेपले आहे. कापसाच्या पिकास नुकसानकारक ठरणाऱ्या या एसएसपी खतसाठा विक्रीस कृषी यंत्रणेने जिल्ह्यात बंदी घातली असून, सहा नमुने तपासणीसाठी पाठविले आहेत. (Dhule Fake Fertilizer Case agriculture system has banned sale of SSP fertilizer in district news)

जामनेर पोलिस ठाण्यात १७ जुलैला गुजरातमधील संबंधित कंपनीच्या बोगस एसएसपी खतसाठा प्रकरणी कंपनीच्या जबाबदार तीन भागीदारांसह जामनेर परिसर व जळगाव जिल्ह्यातील चार विक्रेते, अशा सात जणांविरुद्ध शेतकरी व शासनाची फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल आहे.

सावखेडा व कंचनपूर येथून धुळे शहरातील आग्रा रोडवरील एसएल नामक डिस्ट्रिब्यूटरकडे या वादग्रस्त खताचा साठा आल्याची माहिती समोर येत आहे. त्याने तो अन्य विक्रेत्यांकडे विक्रीसाठी पाठविला. नंतर धुळे तालुक्यातील तरवाडे, हेंकळवाडी, बिलाडी, चांदे, खोरदड, मोरदड तांडा, शिंदखेडा तालुक्यातील वालखेडा, वाघोदे यासह जिल्ह्यात विविध गावांमध्ये विक्रीस गेला.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यात संबंधित कंपनीच्या सिंगल सुपर फॉस्फेट झिंकेटेड दाणेदार व पावडर खतामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या कापसाच्या पिकाची वाढ खुंटली, पीक भेंडीच्या पानांसारखे झाले. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी तक्रारी सुरू केल्यावर जिल्हा कृषी यंत्रणेने तपासणीनंतर आतापर्यंत वादग्रस्त एसएसपी खताच्या दोन हजारांवर गोण्यांना विक्री बंदचा आदेश दिला आहे.

तसेच राज्य सरकारने तक्रारीनंतर गुजरातच्या संबंधित कंपनीला या खत विक्रीस बंदी घातली आहे. धुळे जिल्ह्यातील अशा नुकसानग्रस्त भागात पंचनामे केले जात असून, पीडित शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी, ग्राहक तक्रार न्याय निवारण आयोगाकडे त्यांना दाद मागण्यासाठी जिल्हा कृषी यंत्रणा सहकार्य करेल, असे कृषी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.