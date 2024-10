Dhule Fire Accident : पेट्रोल पंपासमोरच ‘बर्निंग कार'चा थरार!

Firefighters of municipal fire department dousing a car fire in front of SRPF petrol pump. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Dhule Fire Accident : शहरातील एसआरपीएफ पेट्रोल पंपासमोरच गुरुवारी (ता.१६) दुपारी एका कारला अचानक आग लागली. सुदैवाने जीवितहानी टळली, कारचे मात्र मोठे नुकसान झाले. ( thrill of burning car in front of petrol pump)