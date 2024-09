Dhule Crime : अमलीबारीचा वनपाल निलंबित; अक्कलकुव्यात 77 लाखांचा अवैध खैर लाकूड साठा

धुळे ः अक्कलकुवा (जि. नंदुरबार) येथील इण्डेन टिंबर नामक खासगी डेपोत ७७ लाख १८ हजार ४३६ किमतीचा अवैध खैर लाकडाचा साठा सापडला. या प्रकरणी डेपो मालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून, अमलीबारी परिमंडळातील वनपालास निलंबित केल्याची माहिती येथील प्रादेशिक वनसंरक्षक नीनू सोमराज यांनी दिली. वनसंरक्षक सोमराज यांना अक्कलकुवा येथे इण्डेन टिंबर डेपोत अवैध खैर लाकडाचा साठा असल्याची माहिती मिळाली. (Forest of Amlibari suspended for illegal stock of khair wood worth 77 lakhs )