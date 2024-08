Dhule : गौरी- गणपतीत मिळणार ‘आनंदाचा शिधा’! रक्षाबंधनापासून वितरणाची प्रक्रिया शक्य; धुळे जिल्ह्यात 3 लाखांवर कुटुंबांना लाभ

धुळे : यंदाच्या गौरी-गणपती उत्सवानिमित्त जिल्ह्यातील तीन लाख २१ हजार २४ शिधापत्रिकाधारकांना ‘आनंदाचा शिधा’ वितरित केला जाणार आहे. प्रतिसंच शंभर रुपये या सवलतीच्या दराने मिळणाऱ्या या ‘आनंदाचा शिधा’ संचामध्ये प्रत्येकी एक किलो रवा, चणाडाळ, साखर आणि एक लिटर सोयाबीन तेल या जिन्नसांचा समावेश असेल. ‘आनंदाचा शिधा’ संचाची रक्षाबंधनाच्या सणापासून वितरण प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता जिल्हा पुरवठा विभागाने वर्तविली. (in Gauri Ganpati will get anandacha shidha)