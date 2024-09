Dhule News : रिक्षाचालकाकडून विद्यार्थिनीचा विनयभंग; शिरपूर येथील प्रकार

शिरपूर : शाळेत ने-आण करणाऱ्‍या रिक्षाचालकानेच नऊवर्षीय विद्यार्थिनीचा विनयभंग केल्याचा धक्कादायक प्रकार शनिवारी (ता. १४) दुपारी उघडकीस आला. संशयित चार महिन्यांपासून विद्यार्थिनीसोबत गैरप्रकार करीत असल्याचा संशय आहे. येथील प्राथमिक शाळेची विद्यार्थिनी असलेल्या पीडितेला घरापासून शाळेपर्यंत व शाळेतून घरापर्यंत सोडण्यासाठी रिक्षाचालक राजेंद्र खंडू बारी (रा. गोविंदनगर, वरझडी रोड, शिरपूर) याची नियुक्ती केली आहे. (molestation of student by rickshaw driver in Shirpur )