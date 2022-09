By

धुळे : महापालिका क्षेत्रात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न काही केल्या पिच्छा सोडत नसल्याचे वारंवार अधोरेखित झाले आहे. सद्यःस्थितीत पावसाळा असूनही आठ ते दहा दिवसांऐवजी आता पाच दिवसांआड पाणीपुरवठा केला जात असल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाने आज केला. यात रात्री- अपरात्री केव्हाही पाणी सोडले जात असल्याने नागरिक मात्र पुरते हैराण झाले आहेत.(Dhule municipal corporation claimed water being supplied every five days Latest Marathi News)

शहरात मध्यरात्री दोनला, पहाटे चारला या पद्धतीने वाट्टेल तेव्हा पाणी सोडले जाते. पाणी केव्हा सोडले जाईल याचा नेम नाही. मुळात पाच दिवसांआड पाणीपुरवठा होत असल्याने, त्यात भारनियमन, बाभळे जलशुद्धीकरण केंद्रावर वीजेचा व्यत्यय, इलेक्ट्रीक पंप नादुरुस्त, जलवाहिनीला गळती आदी प्रकार घडले तर आणखी विलंबाने पाणीपुरवठा होत असतो.

त्यामुळे त्या- त्या भागात पाणी केव्हा येईल याची नागरिक प्रतिक्षा करत राहतात. या सर्व प्रकारांबाबत काही नगरसेवक, अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता कुणीही समाधानकारक माहिती देऊ शकले नाहीत.

शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलस्त्रोतांमध्ये मुबलक जलसाठा आहे. बाभळे जलशुद्धीकरण केंद्रावरील वीजेचा प्रश्‍न, जलवाहिनीवरील गळत्या, पंप दुरुस्ती, गाळ काढणे आदी प्रश्‍नांचे निराकरण महापालिका प्रशासनाने केले आहे.

याबाबत सर्व काही सुरळीत झाले आहे. तरीही शहरात पाच दिवसांआड पाणीपुरवठा का आणि रात्री- अपरात्री केव्हाही पाणी सोडण्यामागचे कारण काय याविषयी अपेक्षित माहिती काही नगरसेवक, प्रशासनाकडून मिळू शकली नाही.

महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे व्हॉल्व्हमनवर नियंत्रण नाही, नियोजन चुकते आहे, काही व्हॉल्व्हमनच्या बदल्या केल्याने त्यांना त्यांच्या नेमणुकीतील भागाची फारशी माहिती नाही, दोन- एक किलोमीटरची जलवाहिनी असेल तर शेवटच्या टोकाला असलेल्या नागरिकांना पाणी मिळावे म्हणून मध्यरात्रीनंतर किंवा पहाटे चारला पाणी सोडले जाते, असा दावा व्हॉल्व्हमनकडून झाला.

यानुसार पहाटे चारला पाणी सोडले तर सकाळी साडेनऊपर्यंत शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी मिळते, असेही सांगण्यात आले. एकूणच ही स्थिती पाहता पाणीपुरवठ्याचे नियोजन विस्कळित असल्याचे दिसून येते. शहरात कैक आजी- माजी आमदार, खासदार, महापौर, उपमहापौर, स्थायी सभापती येऊ गेले, परंतु पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न सोडविण्यात त्यांना अपेक्षित यश मिळू शकले नसल्याचे ही स्थिती स्पष्ट करते.

